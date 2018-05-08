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«Одноклассники» предлагают зрителям заглянуть за кулисы «Евровидения»

8 мая 2018, 08:03
Социальная сеть «Одноклассники» готовится осветить музыкальный конкурс «Евровидение 2018» с необычного ракурса. Зрители увидят подготовку участников, репетиции, а также вечеринку по случаю закрытия конкурса.

Помимо этого, организаторы трансляций обещают эксклюзивное интервью Юлии Самойловой – участницы, которая будет представлять Россию на международном конкурсе.

Кроме того, зрителей обещают познакомить с Лиссабоном, показать наиболее интересные и значимые места города, который принимает международный конкурс.

Конкурс «Евровидение 2018» пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая. Российская исполнительница выйдет на сцену 10 мая в рамках второго полуфинала, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».

#Новости#Евровидение#Одноклассники#Прямая трансляция#Алексей Колесов#Общество
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