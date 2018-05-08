«Одноклассники» предлагают зрителям заглянуть за кулисы «Евровидения»

Помимо этого, организаторы трансляций обещают эксклюзивное интервью Юлии Самойловой – участницы, которая будет представлять Россию на международном конкурсе.
Кроме того, зрителей обещают познакомить с Лиссабоном, показать наиболее интересные и значимые места города, который принимает международный конкурс.
Конкурс «Евровидение 2018» пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая. Российская исполнительница выйдет на сцену 10 мая в рамках второго полуфинала, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».