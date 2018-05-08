На что нужно обращать внимание при выборе ламинированной фанеры

Ламинированная фанера – разновидность материала из прессованного шпона, прошедшая дополнительную обработку. Ее поверхность препятствует проникновению влаги внутрь структуры.
Покрытие создается при помощи фенола, формальдегидной смолы, меламина, поливинилхлорида, придающих ему разные свойства и характеристики. Выбирается фанера ламинированная индивидуально для каждой решаемой задачи. Качественную продукцию можно найти здесь.
Главное требование – соответствие установленным стандартам. Поэтому нужно обращать внимание на продукцию проверенных производителей. Обязательное условие – наличие документации, отражающей эксплуатационные характеристики. Материал низкого качества может быть не просто слабым по прочности и влагостойкости, а представлять опасность для экологии.
Основные страны-производители: Китай, Россия, Латвия, Финляндия. Наиболее качественной считается финская фанера. У нее самая высокая цена. Она может выдержать до 100 циклов использования, например в качестве опалубки. В остальных случаях лучше предпочесть более доступные, но все еще соответствующие необходимым характеристикам варианты.
Китайская продукция имеет наиболее доступную стоимость и неудовлетворительное качество. Ее нужно использовать осторожно: многие модели изготавливаются с использованием опасных веществ.
Российская березовая фанера остается востребованной благодаря превосходному качеству и доступной цене. Продукция проверенных производителей соответствует строгому ГОСТ Р 53920-2010, поэтому хорошо справляется с возложенными на нее задачами. Крупные российские производства используют современное оборудование и качественное сырье, поэтому итоговый результат имеет широкую сферу применения.
Мы самостоятельно занимаемся изготовлением востребованного строительного материала. Имеем оборудование, соответствующее актуальным европейским стандартам. Используем высококачественный березовый шпон. Пленка для ламинирования изготавливается из финского сырья. Ее слой может составлять 120, 135 и 150 г/м2. У нас можно заказать доступную опалубку. Подробности можно узнать здесь.
Главный источник информации при выборе материала – визуальный осмотр. Убедитесь, что на поверхности нет дефектов природного происхождения и вызванных обработкой. Избегайте материала с выпуклостями, пузырями, излишней шероховатостью покрытия.
Толщина ламинированной фанеры определяет сферу ее применения. Листы 18-30 мм чаще всего используют в строительстве для изготовления опалубки. Более тонкие нужны для отделки.
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