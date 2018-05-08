На что нужно обращать внимание при выборе ламинированной фанеры

Основные страны-производители: Китай, Россия, Латвия, Финляндия. Наиболее качественной считается финская фанера. У нее самая высокая цена. Она может выдержать до 100 циклов использования, например в качестве опалубки. В остальных случаях лучше предпочесть более доступные, но все еще соответствующие необходимым характеристикам варианты.