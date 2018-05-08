Генпрокуратура РФ будет вести расследование по массовой вырубке деревьев в Тюмени

В инициативную группу вошло 5 человек. Они организовали обсуждение в социальных сетях, а затем провели встречу офлайн. На первой встрече они определили необходимые меры для того, чтобы на территории близ автовокзала вновь появилась роща.
Было решено направить в Генеральную прокуратуру Москвы заявление с просьбой проверить законность выделения под застройку участка с растущей на нем зеленой рощей, а также условия, при которых заключалась сделка между департаментом имущественных отношений правительства Тюменской области и фирмой, получившей землю в аренду, рассказал участник инициативной группы Владимир Панов корреспондентам информационного агентства в Тюмени «URA.RU».
Заявление в электронном варианте направлено в Генпрокуратуру.
«Также мы просим проверить законность принадлежности земель муниципалитета области», — подчеркнул один из участников инициативной группы.
Тем не менее мнения общественников разделились. Некоторые эксперты считают, что земли в центре города Тюмени следует отдавать под инвестиционные проекты.
Напомним, что роща около автовокзала была вырублена в апреле за одну ночь. Возмущенные экозащитники обратились в полицию, однако в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что работы были проведены законно. На месте вырубленной рощи запланировано строительство одноэтажного здания универсального рынка площадью 7 тысяч кв. м. Споры по этому поводу не утихают до сих пор.