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Генпрокуратура РФ будет вести расследование по массовой вырубке деревьев в Тюмени

8 мая 2018, 18:34
Жители города Тюмени написали коллективное обращение в Генпрокуратуру РФ. Тюменцы возмущены вырубкой рощи на пересечении улиц Пермякова и Республики. Инициативная группа горожан добивается восстановления сквера возле автовокзала.
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Тюмень

В инициативную группу вошло 5 человек. Они организовали обсуждение в социальных сетях, а затем провели встречу офлайн. На первой встрече они определили необходимые меры для того, чтобы на территории близ автовокзала вновь появилась роща.

Было решено направить в Генеральную прокуратуру Москвы заявление с просьбой проверить законность выделения под застройку участка с растущей на нем зеленой рощей, а также условия, при которых заключалась сделка между департаментом имущественных отношений правительства Тюменской области и фирмой, получившей землю в аренду, рассказал участник инициативной группы Владимир Панов корреспондентам информационного агентства в Тюмени «URA.RU».

Заявление в электронном варианте направлено в Генпрокуратуру.

«Также мы просим проверить законность принадлежности земель муниципалитета области», подчеркнул один из участников инициативной группы.

Тем не менее мнения общественников разделились. Некоторые эксперты считают, что земли в центре города Тюмени следует отдавать под инвестиционные проекты.

Напомним, что роща около автовокзала была вырублена в апреле за одну ночь. Возмущенные экозащитники обратились в полицию, однако в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что работы были проведены законно. На месте вырубленной рощи запланировано строительство одноэтажного здания универсального рынка площадью 7 тысяч кв. м. Споры по этому поводу не утихают до сих пор.

#Новости#Вырубка деревьев#Тюмень#Дарья Сунгурова#Город
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