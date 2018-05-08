Генпрокуратура РФ будет вести расследование по массовой вырубке деревьев в Тюмени

Напомним, что роща около автовокзала была вырублена в апреле за одну ночь. Возмущенные экозащитники обратились в полицию, однако в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что работы были проведены законно. На месте вырубленной рощи запланировано строительство одноэтажного здания универсального рынка площадью 7 тысяч кв. м. Споры по этому поводу не утихают до сих пор.