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Школьник из Тюмени защитил женщину от нападения разбойника и вернул украденную сумку

7 мая 2018, 21:37
Тюменский школьник стал очевидцем разбойного нападения на женщину. Подросток побежал за злоумышленником, который похитил у тюменки сумку с ценными вещами.
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Тюмень

Женщина возвращалась с работы, в ее сумке находились лотерейные билеты общей стоимостью 40 тыс. рублей, а также выручка от продажи билетов в 16 тыс. рублей. Внезапно на тюменку напал мужчина, брызнув в лицо из газового баллончика, вырвал сумку и побежал.

Недалеко от места происшествия тюменский школьник выгуливал собаку. Подросток стал очевидцем данного преступления. Мальчик не растерялся, бросился догонять преступника. Злоумышленник, увидев, что за ним бегут, выбросил сумку и скрылся.

Школьник вернул женщине сумку. Вместе с потерпевшей юноша сообщил сотрудникам полиции, как выглядел злоумышленник.

Сотрудники уголовного розыска благодаря видеозаписям с камер наблюдения по горячим следам задержали подозреваемого.

Преступником оказался 59-летний житель Тюмени. Мужчину взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело. Разбойнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

УМВД России по городу Тюмени благодарит ученика 11 класса лицея № 34 Владимира Усольцева за помощь женщине и содействие в поимке преступника.

#Новости#Кража#Разбойное нападение#Тюмень#Дарья Сунгурова#Город
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