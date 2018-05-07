Школьник из Тюмени защитил женщину от нападения разбойника и вернул украденную сумку

Женщина возвращалась с работы, в ее сумке находились лотерейные билеты общей стоимостью 40 тыс. рублей, а также выручка от продажи билетов в 16 тыс. рублей. Внезапно на тюменку напал мужчина, брызнув в лицо из газового баллончика, вырвал сумку и побежал.
Недалеко от места происшествия тюменский школьник выгуливал собаку. Подросток стал очевидцем данного преступления. Мальчик не растерялся, бросился догонять преступника. Злоумышленник, увидев, что за ним бегут, выбросил сумку и скрылся.
Школьник вернул женщине сумку. Вместе с потерпевшей юноша сообщил сотрудникам полиции, как выглядел злоумышленник.
Сотрудники уголовного розыска благодаря видеозаписям с камер наблюдения по горячим следам задержали подозреваемого.
Преступником оказался 59-летний житель Тюмени. Мужчину взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело. Разбойнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
УМВД России по городу Тюмени благодарит ученика 11 класса лицея № 34 Владимира Усольцева за помощь женщине и содействие в поимке преступника.