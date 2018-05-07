Школьник из Тюмени защитил женщину от нападения разбойника и вернул украденную сумку

Женщина возвращалась с работы, в ее сумке находились лотерейные билеты общей стоимостью 40 тыс. рублей, а также выручка от продажи билетов в 16 тыс. рублей. Внезапно на тюменку напал мужчина, брызнув в лицо из газового баллончика, вырвал сумку и побежал.