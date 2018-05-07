Шесть лет правительства РФ: подведены неутешительные итоги развития спорта в стране

По сообщениям властей, с 2012 по 2017 год с 47 до 76% выросло количество студентов, занимающихся спортом. Серьезно снизилось количество курящих мужчин (на 25,9%). За шесть лет построено и отремонтировано 43 000 спортивных зданий и сооружений.
Стоит отметить, что проверить эти данные не представляется возможным. В частности, совершенно не ясно, как чиновники вычислили точный процент курящих мужчин.
С 2013-го каждый год в РФ проходили крупные международные турниры и состязания:
2013 – Универсиада в Казани (стоимость 230 млрд рублей).
2014 – Олимпиада в Сочи (1,5 трлн рублей).
2015 – Чемпионат мира по водным видам спорта в Казани (3 млрд рублей).
2016 – Чемпионат мира по хоккею (1,6 млрд рублей).
2017 – Кубок конфедерации.
2018 – пройдет Чемпионат мира по футболу (678 млрд рублей).
Итого на крупнейшие спортивные мероприятия за последние годы затрачено 2,4 трлн рублей.
Большинство спортивных мероприятий проходили в четырех основных городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Данные города уже давно стали самыми развитыми спортивными центрами страны. Стоит отметить, что подобные соревнования проводились в России из соображения престижа. Успехи в спорте, по традиции со времен СССР, ассоциируются с политическими успехами в глазах российских чиновников.
«Думаю, что деньги неважны. Самое главное — Россия покажет, что это современная европейская страна, что у нас можно проводить такие соревнования. Сейчас говорят только о том, сколько потрачено», — пояснил один из очевидцев Олимпиады-2014.
Стоит отметить, что с 2006 по 2014 год бюджет на проведение Олимпийских игр вырос в три раза. Строительство спортивных объектов сопровождались коррупционными скандалами. По словам президента РФ, на олимпийские объекты было потрачено 214 млрд рублей, однако, по мнению экспертов, общая стоимость подготовки к Олимпиаде составила 1,524 трлн рублей. Об этом свидетельствует «Отчет об осуществлении строительства олимпийских объектов и выполнении иных мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов за 2013 год» компании «Олимпстрой». Однако до сих пор выясняются новые подробности трат на олимпийские объекты. Напомним, что спортивное мероприятие финансировалось из средств федерального бюджета и инвестиций госкорпораций.
Множество вопросов вызывает и оценка стоимости Универсиады 2013 года. По информации Виталия Мутко, стоимость спортивных объектов составила 47 млрд рублей. Ранее, в феврале 2012 года, гендиректор автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады-2013» Владимир Леонов оценивал затраты на подготовку к Универсиаде в 120 млрд руб. По другим данным (президент FISU Клод-Луи Гальен), подготовка к Играм обошлась в 4,5 млрд долл. (144 млрд рублей), а президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что на Универсиаду было выделено 230 млрд руб.
На Универсиаду в Казань приехали более 10 000 спортсменов, а российские атлеты смогли завоевать 155 золотых медалей.
Между тем с сочинской Олимпиадой все оказалось не так просто. Российские атлеты смогли завоевать первое место в неофициальном медальном зачете, но допинговый скандал перечеркнул большую часть усилий. В начале игр об Олимпиаде положительно отзывались и спортсмены, и чиновники. Однако на данный момент Олимпийский комитет России дисквалифицирован решением МОК. В адрес бывшего министра спорта Виталия Мутко посыпались различные обвинения, а также страна лишилась нескольких золотых медалей, завоеванных в Сочи.
Помимо международных скандалов, стоит упомянуть и про наследие Олимпиады-2014. Так, часть из построенных спортивных объектов успешно используется, но планы по использованию коммерческой недвижимости не оправдали ожиданий.
На Чемпионате мира по хоккею в 2016 году сборная РФ смогла занять третье место. Однако в 2015 году на Кубке конфедераций сборная даже не смогла выйти из группы.
На данный момент серьезный спад отмечается в биатлоне. Напомним, что Союз биатлонистов России привел женскую сборную к худшим результатам в этом сезоне. Российская команда два года подряд была без медалей чемпионатов мира, а в Кубке нации заняла лишь седьмое место.
Профессор Илдус Гибадуллин, защитивший докторскую диссертацию по биатлону, попытался описать сложившуюся ситуацию: «У нас есть комплексные заключения по каждому спортсмену, представляющему хоть какой-то интерес сборной. В том числе юношеской и юниорской. Но это абсолютно никому не нужно. Кравцов (президент Союза биатлонистов России. – ред.) обиделся после моего интервью. Я ничего не имею против него или кого-то еще из руководства – но убежден, что тренеры работают абсолютно не в том направлении. Но наш институт теперь вообще игнорируют. Впереди тренерский совет, и меня никто даже туда не пригласил. Хотя научные данные должны быть интересны многим. Примите как факт – бардак всех устраивает».
Напомним, что олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин в 2018 году занял лишь 28-е место в спринте одного из этапов Кубка мира. Это худший показатель в сезоне для лидера российской команды.
Более того, разгорается новый скандал со взятками бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу. За сокрытие допинговых проб российских спортсменов он мог получить 300 000 долларов.
Впервые с 1950-х годов в августе 2017 года российские команды по греко-римской, вольной и женской борьбе остались без золотых медалей Чемпионата мира. Тренер сборной Дзамболат Тедеев заявил, что турнир был не важен для его подопечных.
Скандалы разгорелись и в федерации баскетбола России, в результате бывшее руководство федерации пустилось в бега. Недавно в Черногории был задержан бывший исполнительный менеджер организации Дмитрий Домани, обвиняемый в хищении у федерации баскетбола 44 000 000 рублей. Экс-президент федерации находится в федеральном розыске.
Президент Федерации бобслея в РФ возглавляет Александр Зубков, который и сам признан спортсменом, принимавшим допинг. В его допинг-пробах, сданных 23 февраля 2014 года, обнаружена соль в размере 18,8 грамма на литр.
С предстоящим Чемпионатом мира по футболу также связано множество скандалов, большинство из которых коррупционные. Так, под следствием оказались братья Магомедовы. Они обвиняются в огромных хищениях при строительстве стадиона в Калининграде. На данный момент не сдан в эксплуатацию стадион «Самара Арена», хотя по плану первый матч на стадионе должен был пройти еще 7 апреля 2018 года.
Также проблемы вызывает стоимость содержания спортивных объектов в России. Региональные власти не желают перекладывать на свои плечи возрастающие траты.
Стоит признать, что если миллиарды на чемпионат выделялись для роста престижа России, то уже сейчас следует признать их неоправданными.
За последние шесть лет российским спортом руководили два министра. Вице-премьера Виталия Мутко со скандалом отстранили даже от участия в подготовке к Чемпионату мира по футболу. При руководстве вице-премьера Александра Жукова ОКР оказался в самом тяжелом кризисе за всю свою историю.
На сегодняшний день ясно одно – кто бы ни возглавил в новом составе правительства спортивное ведомство, ему придется разбираться со шлейфом допинговых скандалов, дисквалификаций и другим тяжелым наследием последних шести лет. Между тем российским болельщикам вряд ли стоит ждать крупных международных соревнований в РФ. Новые заявки, скорее всего, будут заблокированы Всемирным антидопинговым агентством.
Более того, на сегодняшний день в РФ нет программ развития детско-юношеского спорта. Потенциальные спонсоры, меценаты и рекламодатели в спортивную сферу идут неохотно из-за максимального за последние десятилетия присутствия государства в спорте. Это и есть главный итог этих шести лет, сообщает издание «Советский Спорт».