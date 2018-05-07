Шесть лет правительства РФ: подведены неутешительные итоги развития спорта в стране

Профессор Илдус Гибадуллин, защитивший докторскую диссертацию по биатлону, попытался описать сложившуюся ситуацию: «У нас есть комплексные заключения по каждому спортсмену, представляющему хоть какой-то интерес сборной. В том числе юношеской и юниорской. Но это абсолютно никому не нужно. Кравцов (президент Союза биатлонистов России. – ред.) обиделся после моего интервью. Я ничего не имею против него или кого-то еще из руководства – но убежден, что тренеры работают абсолютно не в том направлении. Но наш институт теперь вообще игнорируют. Впереди тренерский совет, и меня никто даже туда не пригласил. Хотя научные данные должны быть интересны многим. Примите как факт – бардак всех устраивает».