Россияне назвали основные претензии и главные достижения Владимира Путина за время его правления

Почти половина опрошенных (45%) выказали недовольство тем, что зарплаты россиян не соответствуют желаемому уровню жизни. 39% респондентов заявили, что реформы в стране привели к потери их денежных средств. 32% посетовали на неспособность президента влиять на повышение зарплат и пенсий. Тем, что Владимир Путин не смог победить кризис в России, недовольны 27% опрошенных.