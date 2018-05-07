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Россияне назвали основные претензии и главные достижения Владимира Путина за время его правления

7 мая 2018, 18:28
Жители РФ высказались в опросе о главных достижениях и основных претензиях к Владимиру Путину, которые появились у россиян за время его правления.

Жители РФ высказались в опросе о главных достижениях и основных претензиях к Владимиру Путину, которые появились у россиян за время его правления.

Почти половина опрошенных (45%) выказали недовольство тем, что зарплаты россиян не соответствуют желаемому уровню жизни. 39% респондентов заявили, что реформы в стране привели к потери их денежных средств. 32% посетовали на неспособность президента влиять на повышение зарплат и пенсий. Тем, что Владимир Путин не смог победить кризис в России, недовольны 27% опрошенных.

Несмотря на это, 47% респондентов довольны правлением Владимира Путина на посту президента России, к главным успехам которого опрошенные отнесли возвращение Российской Федерации «статуса великой уважаемой державы».

38% опрошенных отметили в качестве заслуг Владимира Путина стабилизацию обстановки на Северном Кавказе, 27% - удержание России от распада.

Исследование «Левада-Центра» прошло с 20 по 24 апреля в 136 населенных пунктах страны. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

#Новости#Владимир Путин#Наиль Каримов#Общество
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