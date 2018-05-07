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Новым вице-премьером по транспорту может стать не имеющий опыта в этой отрасли чиновник

7 мая 2018, 21:04
Исполняющий обязанности главы Правительства РФ Дмитрий Медведев выдвинул на должность вице-премьера по транспорту, связи и цифровой экономике Максима Акимова, ранее занимавшего пост в аппарате кабмина. Предложенный кандидат не имел опыта в реальном секторе экономики и не занимал ранее должности, связанные с вышеназванными отраслями.

В случае, если предложение Медведева найдет поддержку, Акимов сменит на посту Аркадия Дворковича, занимавшего с 2015 года должность председателя совета директоров ОАО «Российские железные дороги». При этом новый потенциальный кандидат не трудился на должностях, напрямую связанных со сферой перевозок, либо с промышленностью.

Как сообщают открытые источники, Акимов начал карьеру с должности школьного учителя, однако позже занялся аудиторской деятельностью. На госслужбу попал в 1996 году, непосредственно до перевода в Москву занимал пост заместителя губернатора Калужской области.

Примечательно, что само министерство транспорта в предыдущем правительстве Медведева возглавлял Максим Соколов — экономист по образованию, не работавший на транспортных предприятиях, однако так же, как и Акимов, начавший карьеру с преподавательской деятельности.

Четверо предшественников Соколова имели непосредственный опыт работы на транспорте. Первый министр транспорта Виталий Ефимов начинал карьеру в сфере автоперевозок. Его сменил на посту Николай Цах, специалист в области судоходства, экс-начальник владивостокского торгового порта. Преемником Цаха стал Сергей Франк, также ранее работавший в Дальневосточном морском пароходстве. Игорь Левитин, занимавший кресло министра до прихода Максима Соколова, имел образование по специальности «инженер путей сообщения».

Сохранит ли Максим Соколов должность в свете перестановок в кабмине — станет известно в ближайшее время.

#Новости#Правительство РФ#Евгений#Политика
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