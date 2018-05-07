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На строительство трибуны биатлонного центра в Увате потратят 62,6 млн рублей

7 мая 2018, 18:42
На работы по возведению трехэтажного здания с открытой трибуной для болельщиков из бюджета Уватского района будет потрачено 62,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные тендера, опубликованного на портале госзакупок.

Помимо трибун для болельщиков, в здании также будут располагаться комнаты для судей, секретариата, радиоузел, дикторская и два помещения для подготовки лыж. Общая площадь строения составит чуть более 500 кв. м. Непосредственно трибуне для болельщиков в проектной документации отведено почти 150 кв. м. Также, согласно чертежу, перед конструкцией планируется устроить парковку площадью более 1 тыс. кв. м. и участок газона.

Подрядчиком проекта выступает компания ООО «Жилищное строительство». Строительные работы планируется закончить в течение 160 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Возвести постройку планируется на территории Уватского биатлонного центра.

#Новости#Строительство#Биатлон#Уват#Александр Васильев#Общество
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