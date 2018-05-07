На строительство трибуны биатлонного центра в Увате потратят 62,6 млн рублей

Помимо трибун для болельщиков, в здании также будут располагаться комнаты для судей, секретариата, радиоузел, дикторская и два помещения для подготовки лыж. Общая площадь строения составит чуть более 500 кв. м. Непосредственно трибуне для болельщиков в проектной документации отведено почти 150 кв. м. Также, согласно чертежу, перед конструкцией планируется устроить парковку площадью более 1 тыс. кв. м. и участок газона.