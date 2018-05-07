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Движение на центральных улицах города Тюмени ограничат в День Победы

7 мая 2018, 19:41
На время проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ряд улиц перекроют. План перекрытия опубликовала Тюменская госавтоинспекция на официальном сайте. Объезжать придется не только водителям личного транспорта, но и общественного.

Движение закроют на участках ул. Республики от ТИУ до ул. Профсоюзной на период с 7 часов утра 9 мая до 2 часов ночи 10 мая. Время установлено по инициативе органов ГИБДД.

В соответствии с планом перекрытие будет организовано на улицах Луначарского и Ямской от ул. Казанской и до ул. Мельникайте, в квадрате улиц Челюскинцев – Хохрякова – Советская – Котовского – Мельникайте – Малыгина – Герцена. Движение для транспорта по ул. Республики от ул. Мельникайте до ул. Профсоюзной будет открыто по окончании шествия парада.

Движение для транспорта по ул. Республики от ул. Профсоюзной до ул. Перекопской будет открыто по окончании проведения массовых спортивных и вечерних мероприятий, сообщается в Госавтоинспекции Тюменской области.

В честь великого праздника Дня Победы пресс-служба Госавтоинспекции обратилась к жителям города с просьбой: «вести себя на дороге достойно памяти Героев Победы и не превращать священный праздник в фарс с гонками по городским улицам с флагами, вульгарными лозунгами и вылезанием из окон», — говорится в пресс-релизе ГИБДД.

#Новости#Перекрытие дороги#Парад победы#Транспорт#Альбина#Общество
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