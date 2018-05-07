Движение на центральных улицах города Тюмени ограничат в День Победы

В соответствии с планом перекрытие будет организовано на улицах Луначарского и Ямской от ул. Казанской и до ул. Мельникайте, в квадрате улиц Челюскинцев – Хохрякова – Советская – Котовского – Мельникайте – Малыгина – Герцена. Движение для транспорта по ул. Республики от ул. Мельникайте до ул. Профсоюзной будет открыто по окончании шествия парада.