Тюменские врачи провели практический мастер-класс для европейских коллег

Лобэктомия — операция по удалению доли легкого. Подобные хирургические вмешательства ранее проводились через длинный разрез на грудной клетке, однако хирурги «ОКБ №1» уже на протяжении многих лет используют малотравматичные технологии, что и привлекло внимание зарубежных коллег.