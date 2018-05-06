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Тюменские врачи провели практический мастер-класс для европейских коллег

6 мая 2018, 16:31
В Центре торакальной хирургии тюменской «Областной клинической больницы №1» прошел практический мастер-класс для российских и европейских коллег.
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Тюмень

В Центре торакальной хирургии тюменской «Областной клинической больницы №1» прошел практический мастер-класс для российских и европейских коллег.

В онлайн-режиме специалисты «ОКБ №1» презентовали свои методики, которые успешно применяют при лечении пациентов с раком легких. Мастер-класс по эндоскопической лобэктомии был проведен руководителем Центра торакальной хирургии Дмитрием Сехниаидзе.

Лобэктомия — операция по удалению доли легкого. Подобные хирургические вмешательства ранее проводились через длинный разрез на грудной клетке, однако хирурги «ОКБ №1» уже на протяжении многих лет используют малотравматичные технологии, что и привлекло внимание зарубежных коллег.

В ближайшее время пройдут очередные обучающие мастер-классы для больниц, где только начинают применять малоинвазивные технологии в торакальной хирургии, заявил Дмитрий Сехниаидзе.

В настоящее время тюменская «ОКБ №1» является ведущей в Уральском Федеральном Округе по уровню реконструктивной и видеоторакоскопической торакальной хирургии, сообщает пресс-служба «Областной клинической больницы №1».

#Новости#Мастер-классы#Тюмень#Здравоохранение#Наиль Каримов#Общество
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