Тюменские врачи провели практический мастер-класс для европейских коллег

В Центре торакальной хирургии тюменской «Областной клинической больницы №1» прошел практический мастер-класс для российских и европейских коллег.
В онлайн-режиме специалисты «ОКБ №1» презентовали свои методики, которые успешно применяют при лечении пациентов с раком легких. Мастер-класс по эндоскопической лобэктомии был проведен руководителем Центра торакальной хирургии Дмитрием Сехниаидзе.
Лобэктомия — операция по удалению доли легкого. Подобные хирургические вмешательства ранее проводились через длинный разрез на грудной клетке, однако хирурги «ОКБ №1» уже на протяжении многих лет используют малотравматичные технологии, что и привлекло внимание зарубежных коллег.
В ближайшее время пройдут очередные обучающие мастер-классы для больниц, где только начинают применять малоинвазивные технологии в торакальной хирургии, заявил Дмитрий Сехниаидзе.
В настоящее время тюменская «ОКБ №1» является ведущей в Уральском Федеральном Округе по уровню реконструктивной и видеоторакоскопической торакальной хирургии, сообщает пресс-служба «Областной клинической больницы №1».