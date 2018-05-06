Тюменские кинологи рассказали детям о работе поисковых собак

В сквере Комсомольский организовали интерактивную площадку для детей, где ребятам показали и рассказали, как работают поисковые собаки.
Подобное мероприятие проходит в Тюмени не первый год. В прошлый раз детей крайне интересовало то, как собак доставляют на задание. Именно поэтому в этом году животных поместили в служебную машину.
Всего кинологи представили пять служебно-розыскных собак, часть из которых осталась в автомобиле, а другие были помещены в специальные клетки.
Также детям рассказали, что четвероногие поисковики выдрессированы для проверки больших территорий, на которых планируется проведение массовых мероприятий.
Проверка поисковыми собаками прошла и в самом сквере Комсомольский, где служебные животные обыскали территорию на предмет взрывчатых веществ, заявил старший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Тюменской области Аскар Сыздыков.