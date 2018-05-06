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Тюменские кинологи рассказали детям о работе поисковых собак

6 мая 2018, 19:31
В сквере Комсомольский организовали интерактивную площадку для детей, где ребятам показали и рассказали, как работают поисковые собаки.
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Дети

В сквере Комсомольский организовали интерактивную площадку для детей, где ребятам показали и рассказали, как работают поисковые собаки.

Подобное мероприятие проходит в Тюмени не первый год. В прошлый раз детей крайне интересовало то, как собак доставляют на задание. Именно поэтому в этом году животных поместили в служебную машину.

Всего кинологи представили пять служебно-розыскных собак, часть из которых осталась в автомобиле, а другие были помещены в специальные клетки.

Также детям рассказали, что четвероногие поисковики выдрессированы для проверки больших территорий, на которых планируется проведение массовых мероприятий.

Проверка поисковыми собаками прошла и в самом сквере Комсомольский, где служебные животные обыскали территорию на предмет взрывчатых веществ, заявил старший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Тюменской области Аскар Сыздыков.

#Новости#Кинологи#Дети#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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