Специалисты Роскачества рассказали о правилах выбора мороженого

При выборе продукта эксперты рекомендуют особенно внимательно изучать этикетку. Например, если при производстве мороженого использовались растительные жиры, информация об этом обязательно должна найти отражение и в названии, и в описании состава продукта. При этом стоимость мороженного, при производстве которого использовались растительные жиры, должна быть значительно ниже аналогичного продукта из натуральных сливок.