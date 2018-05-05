Специалисты Роскачества рассказали о правилах выбора мороженого

При этом покупателя не должно пугать наличие разного рода добавок, которые помогают продукту держать форму. Поэтому наличие Е-добавок является допустимым и не оказывает негативного влияния на качество мороженого.
При выборе продукта эксперты рекомендуют особенно внимательно изучать этикетку. Например, если при производстве мороженого использовались растительные жиры, информация об этом обязательно должна найти отражение и в названии, и в описании состава продукта. При этом стоимость мороженного, при производстве которого использовались растительные жиры, должна быть значительно ниже аналогичного продукта из натуральных сливок.
Еще одним немаловажным показателем качества мороженого является его форма. Если при визуальном осмотре заметны следы деформации, то, скорее всего продукт подвергался температурным перепадам. Также о неоднократной заморозке могут сигнализировать кристаллические образования на поверхности извлеченного из морозилки продукта.
Несмотря на популярность и доступность мороженого, специалисты не рекомендуют употреблять его в больших количествах. Нормой для детей является 2-3 порции в неделю, сообщает ТАСС.