Жителю Тюмени достался счастливый лотерейный билет с выигрышем в 4,5 млн рублей

Сумма выигрыша составила 4 млн 455 тыс. 961 рубль, передает
Заветная комбинация из цифр 03, 18, 17, 08, 15, 07, 06, 17 в первой части игрового поля; и 03 во второй части игрового поля билета сделали жителя города Тюмени миллионером.
Это рекордный выигрыш в лотерею среди победителей областного центра на текущий год.
В 2017 году другой житель областного центра выиграл в 38 млн 747 тыс. 26 рублей в лотерее «Спортлото 6 из 49».
Всего за прошедшие 2016 и 2017 годы 9 тюменцев стали обладателями миллионных выигрышей в Гослото.
И еще 9 лотерейных миллионеров – в 2018.