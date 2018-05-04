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Жителю Тюмени достался счастливый лотерейный билет с выигрышем в 4,5 млн рублей

4 мая 2018, 20:33
Тюменец стал миллионером благодаря выигрышу в лотерею. Счастливчик выиграл крупную сумму денег, купив лотерейный билет «Столото».
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Тюмень

Сумма выигрыша составила 4 млн 455 тыс. 961 рубль, передает

Заветная комбинация из цифр 03, 18, 17, 08, 15, 07, 06, 17 в первой части игрового поля; и 03 во второй части игрового поля билета сделали жителя города Тюмени миллионером.

Это рекордный выигрыш в лотерею среди победителей областного центра на текущий год.

В 2017 году другой житель областного центра выиграл в 38 млн 747 тыс. 26 рублей в лотерее «Спортлото 6 из 49».

Всего за прошедшие 2016 и 2017 годы 9 тюменцев стали обладателями миллионных выигрышей в Гослото.

И еще 9 лотерейных миллионеров – в 2018.

#Новости#Выигрыш#Лотерея#Тюмень#Дарья Сунгурова#Город
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