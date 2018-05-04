В Тюмени возбудили уголовное дело о сливе токсичных отходов на берег реки Туры

Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения на левом берегу реки Тура вблизи улицы Алебашевской токсичных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы. Вред природе оценен в 137 миллионов рублей.
По данным следствия, с ноября по декабрь 2014 года неустановленные лица произвели слив токсичных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы на участок почвы площадью 26,4 кв.м, расположенного на левом берегу реки Тура вблизи улицы Алебашевской. В результате размер вреда, причиненного почве, составил более 137 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по материалам проверки природоохранной прокуратуры.
Также в пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщают, что в почву сливались отходы компании «Мерк», руководителем которого являлся Дмитрий Золоторев. Следствие полагает, что к размещению опасных отходов в Тюмени, кроме директора, причастны и другие лица. На данный момент расследование находится на контроле прокуратуры региона.
Напомним, по аналогичному делу в декабре 2017 года Омский областной суд признал Дмитрия Золотарева, директора ООО «Мерк» и экс-директора ООО «Природоохранное предприятие «Мерк», виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 247 УК РФ («нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).
Как указано в приговоре суда, «Золотаревым в период с 2010 по 2015 годов с промышленных предприятий из разных регионов страны были собраны отходы конденсаторов и трансформаторов, содержащие полихлордифенилы (совтол, трихлордифенил и пентахлордифенил), имеющие I класс опасности, общей массой 489 057 кг. За обезвреживание указанных отходов на счета ООО «Мерк», ООО «Природоохранное предприятие «Мерк» были перечислены денежные средства в сумме более 41,8 млн рублей. Опасные отходы без их обезвреживания они незаконно размещали на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей и других субъектов Российской Федерации.
Дмитрия Золотарева за это приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права в течение трех лет заниматься лицензируемыми видами деятельности. В марте этого года приговор вступил в законную силу.