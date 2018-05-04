В Тюмени возбудили уголовное дело о сливе токсичных отходов на берег реки Туры

Как указано в приговоре суда, «Золотаревым в период с 2010 по 2015 годов с промышленных предприятий из разных регионов страны были собраны отходы конденсаторов и трансформаторов, содержащие полихлордифенилы (совтол, трихлордифенил и пентахлордифенил), имеющие I класс опасности, общей массой 489 057 кг. За обезвреживание указанных отходов на счета ООО «Мерк», ООО «Природоохранное предприятие «Мерк» были перечислены денежные средства в сумме более 41,8 млн рублей. Опасные отходы без их обезвреживания они незаконно размещали на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей и других субъектов Российской Федерации.