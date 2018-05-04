В Патрушево произошел крупный пожар из-за возгорания травы

В деревне Патрушево пожарные службы боролись с возникновением пламени на протяжении нескольких часов. В течение 10 минут они отреагировали и прибыли на место происшествия. Как сообщает портал «МегаТюмень», около трех часов пять человек личного состава при помощи двух пожарных машин пытались справиться с огнем. Площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. Причина на данный момент не установлена. Жители поселка лишь предположили, что фактором возгорания мог послужить выброшенный окурок.