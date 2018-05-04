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В Патрушево произошел крупный пожар из-за возгорания травы

4 мая 2018, 16:17
В ночь с 3 на 4 мая в деревне Патрушево произошло возгорание травы на улице Трактовой, сообщение в службу МЧС поступило в 22:30 от местных жителей.
Сюжет
Тюмень

В деревне Патрушево пожарные службы боролись с возникновением пламени на протяжении нескольких часов. В течение 10 минут они отреагировали и прибыли на место происшествия. Как сообщает портал «МегаТюмень», около трех часов пять человек личного состава при помощи двух пожарных машин пытались справиться с огнем. Площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. Причина на данный момент не установлена. Жители поселка лишь предположили, что фактором возгорания мог послужить выброшенный окурок.

Напомним, что с 29 апреля в лесах по Тюменской области объявлен пожароопасный режим, который запрещает разводить костры и проводить иные пожароопасные работы.

#Новости#Пожар#Патрушева д.#Тюмень#Виктория Макарова#Город
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