Тюменка в соцсетях пожаловалась на аварийное состояние своего дома

В социальной сети Татьяна опубликовала пост, где рассказывает о ситуации в ее доме по адресу Газовиков, 20. Крыша дома находится в аварийном состоянии. Девушка пожаловалась, что ежегодно после дождя в их доме топит квартиры, а ремонт жильцы осуществляют за свой счет. В группе «ЧС Тюмень» Татьяна прислала следующее сообщение: «С крыши льет вода до 1 этажа. Взрываются лампочки, кругом болтаются провода. Сегодня с утра звонили в управляющую компанию, до сих пор ждем сотрудников, в жилищной инспекции признали крышу аварийной».
Мнения пользователей под записью разделились на два лагеря. Одни дают советы: «следует подать в суд», «обратитесь в прокуратуру», «поменяйте УК». Также встречались и другие мнения: «Надоели ныть...», «Я через час забуду про этот пост с нытьем! Так же, как и большая часть подписчиков. Надо искать выход!», – отмечает пользователь под псевдонимом Простой Парень.