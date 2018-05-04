Тюменка в соцсетях пожаловалась на аварийное состояние своего дома

В социальной сети Татьяна опубликовала пост, где рассказывает о ситуации в ее доме по адресу Газовиков, 20. Крыша дома находится в аварийном состоянии. Девушка пожаловалась, что ежегодно после дождя в их доме топит квартиры, а ремонт жильцы осуществляют за свой счет. В группе «ЧС Тюмень» Татьяна прислала следующее сообщение: «С крыши льет вода до 1 этажа. Взрываются лампочки, кругом болтаются провода. Сегодня с утра звонили в управляющую компанию, до сих пор ждем сотрудников, в жилищной инспекции признали крышу аварийной».