Шесть детских садов построят в Тюмени за два года

Напомним, что с 2015 года в Тюмени местные власти решили объединить детские сады и школы. Таким образом можно будет увеличить количество детей в дошкольных учреждениях. Нехватка мест для малышей в тюменских детских садах является острой проблемой для многих родителей. И если трехгодовалых детей можно устроить в дошкольное учреждение, то детишкам в возрасте 1,5 лет попасть туда достаточно проблематично.