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Шесть детских садов построят в Тюмени за два года

4 мая 2018, 11:03
В Тюмени за два года планируется построить шесть детских садов на две тысячи мест. До конца 2018 года заработают два детских сада в микрорайонах Тюменский-2 и Ново-Патрушево, а в 2019 году будет построено еще четыре дошкольных учреждения.

По информации администрации региона, на данный момент готовы проектные документы на детские сады в Тобольске и Исетском, их начнут строить в 2018 году.

Глава администрации Тюмени сообщил, что в областной столице в 2018 году четыре детсада будут отремонтированы, это детские сады № 58, № 52, № 183 и здание школы № 63. Капитальный ремонт в данных учреждениях планируется завершить к 2019 году. По мнению чиновников, это позволит дополнительно принять еще 1 835 детей, сообщает «Вслух.ру».

Напомним, что с 2015 года в Тюмени местные власти решили объединить детские сады и школы. Таким образом можно будет увеличить количество детей в дошкольных учреждениях. Нехватка мест для малышей в тюменских детских садах является острой проблемой для многих родителей. И если трехгодовалых детей можно устроить в дошкольное учреждение, то детишкам в возрасте 1,5 лет попасть туда достаточно проблематично.

#Новости#Детские сады#Александр Мязин#Общество
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