Шесть детских садов построят в Тюмени за два года

По информации администрации региона, на данный момент готовы проектные документы на детские сады в Тобольске и Исетском, их начнут строить в 2018 году.
Глава администрации Тюмени сообщил, что в областной столице в 2018 году четыре детсада будут отремонтированы, это детские сады № 58, № 52, № 183 и здание школы № 63. Капитальный ремонт в данных учреждениях планируется завершить к 2019 году. По мнению чиновников, это позволит дополнительно принять еще 1 835 детей, сообщает «Вслух.ру».
Напомним, что с 2015 года в Тюмени местные власти решили объединить детские сады и школы. Таким образом можно будет увеличить количество детей в дошкольных учреждениях. Нехватка мест для малышей в тюменских детских садах является острой проблемой для многих родителей. И если трехгодовалых детей можно устроить в дошкольное учреждение, то детишкам в возрасте 1,5 лет попасть туда достаточно проблематично.