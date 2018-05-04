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155 жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей

4 мая 2018, 11:33
На 3 мая 2018 года в Тюменской области зарегистрировано 155 обращений граждан после укуса клещей.

Наибольшее количество обращений зарегистрированно в Тюмени — 45, в Ишиме — 31, Ялуторовском районе — 12. На данный момент случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом не выявлено.

Областные врачи напоминают, что эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. В случае укуса клеща необходимо срочно обратиться за медпомощью, сообщает newsprom.ru.

Напомним, что с начала 2018 года более 10 000 человек по всей России обратились за помощью в медучреждения после укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, количество обращений снизилось на 30% по сравнению с 2017 годом. Чаще всего за помощью к медикам обращались в Краснодарском крае, Ставрополье, Иркутской и Ростовской областях. Стоит отметить, что в середине мая 2017 года в области от укусов клещей пострадало более 1 000 человек.

#Новости#Клещи#Александр Мязин#Общество
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