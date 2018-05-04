155 жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей

Напомним, что с начала 2018 года более 10 000 человек по всей России обратились за помощью в медучреждения после укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, количество обращений снизилось на 30% по сравнению с 2017 годом. Чаще всего за помощью к медикам обращались в Краснодарском крае, Ставрополье, Иркутской и Ростовской областях. Стоит отметить, что в середине мая 2017 года в области от укусов клещей пострадало более 1 000 человек.