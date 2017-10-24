Большинство родителей выступают против обязательных детских прививок

Более половины (59%) родителей против инициативы по введению наказания для тех, кто отказывается делать ряд обязательных прививок своим детям. Поддерживают подобного рода санкции 33% родителей, бабушек и дедушек, в основном потому, что опасаются за здоровье детей. Среди тех, кто считает, что родители не имеют права на запрет, поддерживают идею введения наказания 54%, сообщается на сайте ВЦИОМ.