nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября 2017, 08:09

Published 24 октября 2017, 08:09

Modified 19 августа, 16:09

Updated 19 августа, 16:09

Большинство родителей выступают против обязательных детских прививок

Большинство родителей выступают против обязательных детских прививок

24 октября 2017, 08:09
Фото: 1Mi.
Большинство родителей — 64% опрошенных — отказываются о обязательных прививок для детей, входящих в обязательный перечень Минздрава, аргументируя отказ своим законным правом родителя.

За прививки высказываются 30% опрошенных, имеющих несовершеннолетних детей и внуков — они в первую очередь указывают на отсутствие необходимых профессиональных знаний для решения этого вопроса.

Более половины (59%) родителей против инициативы по введению наказания для тех, кто отказывается делать ряд обязательных прививок своим детям. Поддерживают подобного рода санкции 33% родителей, бабушек и дедушек, в основном потому, что опасаются за здоровье детей. Среди тех, кто считает, что родители не имеют права на запрет, поддерживают идею введения наказания 54%, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

#Мария#Общество#Новости#Прививки#ВЦИОМ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика