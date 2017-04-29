1 и 9 мая в Тюмени — табу на алкоголь

Запрет введен согласно постановлению правительства Тюменской области на 1 мая — Праздник Весны и Труда и на 9 мая — День Победы. Продажа алкогольной продукции на вынос будет расцениваться как незаконная. Однако это не распространяется на заведения общепита, при том условии, что алкоголь будет употребляться прямо на месте.
Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, виновных в нарушении запрета ждет административная ответственность. Нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Кроме того, нарушители могут лишиться и товара.