1 и 9 мая в Тюмени — табу на алкоголь

Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, виновных в нарушении запрета ждет административная ответственность. Нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Кроме того, нарушители могут лишиться и товара.