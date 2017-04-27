Тюменские дачники готовятся к паводку

«Муниципалитет в стороне не остается, мы в любом случае оказываем посильную помощь обществу, — добавляет Александр Николаевич. — Так, с помощью подрядных организаций, застройщиков округа в СНТ был заведен и складирован грунт, восстановлена прорванная в прошлом году насыпь. В конце осени, когда земля подмерзла и появилась возможность подъехать к насыпи, было все восстановлено. Дополнительно было завезено 300 куб. м грунта, чтобы остался запас для тех участков, которые находятся в низине и требуют дополнительного грунта уже в момент паводка. В управе Калининского административного округа 2 апреля совместно с департаментом безопасности и представителями МЧС России по Тюменской области проведено собрание со всеми членами садового общества, принят план мероприятий по недопущению затопления. На сегодняшний день идет его реализация, так восстановлена насыпь, завезен грунт, поднят электрощит и исполняются все рекомендации. Также совместно с членами общества мы проводим обследования. Как только уровень воды подойдет к критической отметке, будет организовано круглосуточное дежурство совместно с садоводами. В случае необходимости при откачке воды мы помогаем садоводам мотопомпами и бензином».