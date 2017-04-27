Тюменские дачники готовятся к паводку

Дело в том, что в прошлом году это СНТ сильно пострадало. Вода затопила абсолютно все участки примерно на 1,5 метра, унесла новую баню с одного из них, опрокинула теплицы. В домах подпортилась мебель и элементы постройки. Чтобы не допустить повторения ситуации, на территории «Родничка» побывал заместитель руководителя управы Калининского административного округа Александр Сухомяткин. Он оценил подготовку общества к паводку и рассказал дачникам о мерах, принимаемых городскими властями.
Рядом с СНТ протекают реки Тура и Ольховка, а также несколько ручейков, окружая дачи водой со всех сторон. Участкам здесь более 30 лет, и «старожилы» помнят, что в 1979 году от этой стихии пострадало все общество. Второй раз его затопило в 1987-м, потом еще был 1999-й, когда садоводы запустили воду на территорию общества, чтобы не смыло насыпь. Прошлогодний подъем воды лишил их возможности ездить на дачи — дорога была перекрыта в районе Метелевского водозабора. Садоводам приходилось добираться до своих участков пешком по деревянному мостику и насыпи — примерно 2 километра заросшего прошлогодней травой пути.
В этом садовом обществе 94 участка, на 86 из них стоят дома. На его территории прописаны две семьи, постоянно проживают меньше десяти человек. Сейчас по всем у обществу расклеены информационные листовки, которые предупреждают о надвигающемся паводке, сообщает пресс-служба администрации города. Председатель СНТ «Родничок» Нина Кривоносова советует членам общества поднять вещи и мебель на вторые этажи домов.
«Мы уже начали готовиься к паводку, например, подняли электрический щит на безопасную высоту. В прошлом году он был гораздо ниже и его затопило, поэтому энергосетевая компания отключила нам электричество, — рассказывает Нина Алексеевна. — Управа Калининского округа просила застройщиков и подрядные организациям округа помочь нам. Компании „Сбстройсервис“, „ТИС“, „ДРСУ“, ДЭУ „КАО“, „Дорстрой“, „Контакт-Н“ завезли очень много машин грунта, дали нам технику, которая возила глину в прорыв. Спасибо им большое!»
Александр Сухомяткин отмечает, что на территории Калининского административного округа всего три места подтопления, одно из которых — СНТ «Родничок». Земельный участок здесь сформирован под дачное общество, поэтому все работы могут проводить только сами дачники.
«Муниципалитет в стороне не остается, мы в любом случае оказываем посильную помощь обществу, — добавляет Александр Николаевич. — Так, с помощью подрядных организаций, застройщиков округа в СНТ был заведен и складирован грунт, восстановлена прорванная в прошлом году насыпь. В конце осени, когда земля подмерзла и появилась возможность подъехать к насыпи, было все восстановлено. Дополнительно было завезено 300 куб. м грунта, чтобы остался запас для тех участков, которые находятся в низине и требуют дополнительного грунта уже в момент паводка. В управе Калининского административного округа 2 апреля совместно с департаментом безопасности и представителями МЧС России по Тюменской области проведено собрание со всеми членами садового общества, принят план мероприятий по недопущению затопления. На сегодняшний день идет его реализация, так восстановлена насыпь, завезен грунт, поднят электрощит и исполняются все рекомендации. Также совместно с членами общества мы проводим обследования. Как только уровень воды подойдет к критической отметке, будет организовано круглосуточное дежурство совместно с садоводами. В случае необходимости при откачке воды мы помогаем садоводам мотопомпами и бензином».
Нина Кривоносова рассказывает, что садоводы своими силами после работы складывают привезенный грунт, развозят его по валу и укрепляют дамбу, засыпают звериные норы в ней, расчищают заросли, которые мешают работе. В случае подтопления в обществе есть две мотопомпы, еще одна в частной собственности, а также садоводы могут использовать большой электрический насос и три бытовых насоса с хорошим выбросом.
В целом подготовка к паводку находится под контролем и пристальным вниманием властей.