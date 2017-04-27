Потерявшим дом погорельцам с Совхозной нужна помощь

В результате пожара на улице Совхозной тюменская многодетная семья осталась без крыши над головой. Погорельцам нужны продукты, лекарства, одежда и деньги.
Как рассказала корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru тюменка Ксения, семья которой в результате пожара лишилась дома, первую ночь после пожара погорельцы провели у соседей: «На какое-то время нас разместят бесплатно в гостинице „Колос“, потом нам идти некуда». Дом, где жила большая семья с детьми, сгорел полностью.
Сейчас погорельцы нуждаются в помощи неравнодушных тюменцев — им нужны продукты, лекарства, одежда и деньги. В первую очередь требуются детские вещи — на трех мальчиков и одну девочку. Возраст мальчиков — один год, три года и шесть лет, девочке два года, старшей — 17 лет. Также нужна одежда и взрослым, женская — 46–48 размера, мужская — 56 размера. Телефон для связи: 8-999-540-29-84.