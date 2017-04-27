Потерявшим дом погорельцам с Совхозной нужна помощь

Сейчас погорельцы нуждаются в помощи неравнодушных тюменцев — им нужны продукты, лекарства, одежда и деньги. В первую очередь требуются детские вещи — на трех мальчиков и одну девочку. Возраст мальчиков — один год, три года и шесть лет, девочке два года, старшей — 17 лет. Также нужна одежда и взрослым, женская — 46–48 размера, мужская — 56 размера. Телефон для связи: 8-999-540-29-84.