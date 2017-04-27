Новый знакомый пригласил тюменку в машину и изнасиловал

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, тюменка обратилась с заявлением в органы 22 апреля. В итоге оперативникам удалось задержать мужчину 1986 года рождения. Постоянной работы подозреваемый не имеет, ранее он был судим, в том числе и за преступления против половой неприкосновенности.