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Новый знакомый пригласил тюменку в машину и изнасиловал

27 апреля 2017, 15:47
В Тюмени сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании.
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УМВД

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, тюменка обратилась с заявлением в органы 22 апреля. В итоге оперативникам удалось задержать мужчину 1986 года рождения. Постоянной работы подозреваемый не имеет, ранее он был судим, в том числе и за преступления против половой неприкосновенности.

Полицейские выяснили, что ночью 22 апреля пострадавшая во дворе дома по улице Невской познакомилась с молодым человеком и согласилась сесть к нему в машину. В автомобиле мужчина при помощи грубой силы овладел девушкой.

Следственным отделом по Калининскому округу было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).

В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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