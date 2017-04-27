Новый знакомый пригласил тюменку в машину и изнасиловал

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, тюменка обратилась с заявлением в органы 22 апреля. В итоге оперативникам удалось задержать мужчину 1986 года рождения. Постоянной работы подозреваемый не имеет, ранее он был судим, в том числе и за преступления против половой неприкосновенности.
Полицейские выяснили, что ночью 22 апреля пострадавшая во дворе дома по улице Невской познакомилась с молодым человеком и согласилась сесть к нему в машину. В автомобиле мужчина при помощи грубой силы овладел девушкой.
Следственным отделом по Калининскому округу было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).
В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.