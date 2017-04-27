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Главный тюменский полицейский отчитался перед Гордумой

27 апреля 2017, 16:29
Тюменские полицейские за год установили 474 преступника, в том числе пять убийц, четырех насильников, двух разбойников, находившихся в розыске более года. До сих пор неизвестна судьба 167 без вести пропавших граждан.
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УМВД

Начальник УМВД РФ по Тюмени Петр Вагин отчитался сегодня на заседании городской думы по итогам работы за прошлый год. По его словам, в 2016 году было зарегистрировано более 15-ти тысяч преступлений, это меньше на 15 процентов, чем в 2015 году. «Такая динамика наблюдается впервые за много лет, что говорит об успешной профилактической работе», — сказал полковник полиции.

Позитивные изменения произошли в количестве регистрируемых преступлений тяжкой и особо тяжкой направленности, убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбоя и грабежей. На 26 процентов сократилось количество правонарушений в общественных местах (5875 фактов). Раскрываемость — 40 процентов, что на три выше показателей 2015 года. Тюменские полицейские за год установили 474 преступника, в том числе пять убийц, четырех насильников, двух разбойников, находившихся в розыске более года. До сих пор неизвестна судьба 167 без вести пропавших граждан.

Пойманы две группы мошенниц, которые обманывали пожилых людей; задержан нападавший на цветочные ларьки с применением огнестрельного и холодного оружия (выявлено 11 эпизодов). Уже осужден на 17 лет некий Кашкаров, который совершил действия сексуального характера в отношении пяти несовершеннолетних.

Противостоять наркобизнесу поможет новое подразделение, численностью 12 человек, созданное в полиции. За год выявлено 1157 преступлений — это на 10 процентов больше, чем в 2015 году, 29 наркопритонов закрыто, а их основатели задержаны. Из оборота изъято более 27 кг наркотиков. «В борьбе с наркотиками используется потенциал строевых подразделений, патрульно-постовых служб, Нацгвардии и ГИБДД, что позволяет оперативно реагировать на поступающие сигналы граждан», — отметил главный полицейский города.

Он признался, что наиболее сложно раскрывать дела, связанные с мошенничеством, с применением средств связи. Деньги граждан в немалых количествах уплывали с банковских карт и перечислением платежей на телефон преступников. Электронные счета обманщиков, как правило, зарегистрированы вне страны, но уголовному розыску удается выявлять и задерживать таких мошенников.

Преступления экономической направленности — также особая категория, требующая длительных и четких действий полицейских и других служб. По словам Петра Вагина, в прошлом году были задержаны 42 человека, действовавших по коррупционным схемам. Им инкриминируют 103 эпизода.

За год в Тюмени изъято 57 тысяч бутылок некачественного алкоголя на общую сумму более четырех миллионов рублей. Составлено 230 административных протоколов.

Обратил внимание депутатов Петр Вагин на снижение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними: за год на 26 процентов, всего — 252. Но тревогу вызвали суицидальные попытки в конце года, связанные с посещением сайтов: зарегистрировано 42 попытки самоубийств, трех подростков спасти не удалось, выявили 111 школьников, посещающих опасные сайты.

Начальник УМВД по городу высказался в поддержку запрета на телефоны с интернетом для школьников начальной школы. Причем он отметил, что формируют девиантное поведение младших учеников не только интернет-контент, но и детская литература, блокноты, которые продаются на полках тюменских магазинов. Факты выявлены, продукция отправлена на экспертизу.

На территории города работают 62 пункта участковой полиции, нагрузка на каждого участкового полицейского превышает норму: более четырех тысяч жителей, вместо 3,5 тысяч максимум. Ими раскрыто полторы тысячи правонарушений за минувший год. Полковник полиции обратился с просьбой решить вопросы о выделении помещений для участковых в районах города с активной застройкой, а также предоставления там служебных квартир.

На контроле у губернатора находится ситуация на дорогах города. По данным УМВД по Тюмени, за год произошло 1392 ДТП, погибло 50 человек. 573 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и были за это осуждены.

После доклада, депутаты задали несколько вопросов главному полицейскому. В частности, депутат Игорь Ракша поддержал идею запрета на интернет для младших школьников на мобильных устройствах, но думает пойти на более жесткие меры. «Не назрела ли необходимость ввести регистрацию в социальных сетях по паспортам или вообще ограничить присутствие детей в социальных сетях?» — поинтересовался он. Петр Вагин признался, что контролировать пребывание в сетях школьников сложно, поэтому все меры, связанные с ограничением или запретом пойдут только на пользу безопасности.

Депутата Юрия Безбородова волновала незаконная миграция и рост сбыта насвая. Петр Вагин сказал, что 1800 мигрантов в прошлом году выявлены, как незаконные, выдворено из города 120 человек.

По словам полицейского, к сожалению, за сбыт и хранение насвая предусмотрена только административная ответственность, поэтому просил депутатов выйти с предложением об ужесточении наказания по этой статье, вплоть до уголовной. «Если вы измените ситуацию на уровне России, то это будет правильно», — заключил он. Кстати, в прошлом году задержали 28 сбытчиков насвая, у которых изымались партии от 50кг до 100 кг опасного вещества.

Депутат Роман Чуйко обеспокоен количеством правонарушений на почве пьянства, но полицейский его заверил, что их количество с каждым годом снижается.

Факты коррупции заинтересовали депутата Мурата Тулебаева. Отвечая на его вопрос, Петр Вагин сказал, что лидерами являются такие отрасли как образование, здравоохранение, ЖКХ и органы власти.

Также депутатов беспокоили и другие проблемы, в частности, ларьки по микрофинансированию, которые заполонили город, дорожные знаки, что установлены вне логики здравого смысла и другие.

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