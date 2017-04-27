Главный тюменский полицейский отчитался перед Гордумой

Начальник УМВД РФ по Тюмени Петр Вагин отчитался сегодня на заседании городской думы по итогам работы за прошлый год. По его словам, в 2016 году было зарегистрировано более 15-ти тысяч преступлений, это меньше на 15 процентов, чем в 2015 году. «Такая динамика наблюдается впервые за много лет, что говорит об успешной профилактической работе», — сказал полковник полиции.