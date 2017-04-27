Дорожные работы: улицу Чернышевского закроют до начала лета

Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, движение машин на участке от Беломорской до Перекопской закроют завтра, 28 апреля. Вновь проехать по одной из ключевых улиц Калининского округа автомобили смогут уже 1 июня.
В течение месяца, пока проезд будет ограничен, рабочие переустроят сети электро-, газоснабжения и ливневой канализации — это необходимо для последующего капитального ремонта автодороги.
Объехать перекрытый участок водители смогут по улицам Победы, Лунева, Краснодонской.