Дорожные работы: улицу Чернышевского закроют до начала лета

В Тюмени стартует дорожное строительство в районе перекрестка улиц Чернышевского и Камышинской — уже в ближайшие дни здесь начнется перенос инженерных сетей и ливневой канализации. К сожалению, во время производства работ проезд по части дороги будет невозможен — ее перекроют до начала июня.

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