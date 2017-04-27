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Дорожные работы: улицу Чернышевского закроют до начала лета

27 апреля 2017, 15:06
В Тюмени стартует дорожное строительство в районе перекрестка улиц Чернышевского и Камышинской — уже в ближайшие дни здесь начнется перенос инженерных сетей и ливневой канализации. К сожалению, во время производства работ проезд по части дороги будет невозможен — ее перекроют до начала июня.

Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, движение машин на участке от Беломорской до Перекопской закроют завтра, 28 апреля. Вновь проехать по одной из ключевых улиц Калининского округа автомобили смогут уже 1 июня.

В течение месяца, пока проезд будет ограничен, рабочие переустроят сети электро-, газоснабжения и ливневой канализации — это необходимо для последующего капитального ремонта автодороги.

Объехать перекрытый участок водители смогут по улицам Победы, Лунева, Краснодонской.

#Новости#Ограничение движения#Транспорт#Евгений#Общество
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