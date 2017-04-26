«Планировки № 1 в Тюмени»* в ипотеку от Сбербанка под 8,4%**

*ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Первоначальный взнос — от 15%. Максимальный размер: не более 85%. Срок кредита — от 12 до 84 месяцев включительно. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, нотариальное заверение документов. Подробности программы по ссылке. Предложение действует на квартиры-студии 30,2, 1-комнатные квартиры 44,4 и 2-комнатные квартиры 60,6 в ГП-1.