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«Планировки № 1 в Тюмени»* в ипотеку от Сбербанка под 8,4%**

26 апреля 2017, 09:03
Выбирать квартиру вдвойне приятнее, когда есть много выгодных вариантов покупки. Благодаря ПАО Сбербанк ваша квартира в ЖК «Клевер парк» доступна в ипотеку под 8,4% годовых.
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Тюмень

Выбирать квартиру вдвойне приятнее, когда есть много выгодных вариантов покупки. Благодаря ПАО Сбербанк ваша квартира в ЖК «Клевер парк» доступна в ипотеку под 8,4% годовых.

В ипотеку всего под 8,4 % вы получаете продуманную во всех отношениях квартиру. Функциональность каждого квадратного метра позволит грамотно расставить мебель, кухня-гостиная станет отличным местом для семейных посиделок, а лаунж-балкон уютной зоной для отдыха.

ЖК «Клевер парк» — уникальное сочетание «умных решений для жизни». Три дома, объединенных торговой галереей. Дворы без машин, оснащенные детскими и спортивными площадками, уличными тренажерами и беседками. Чистоту воздуха обеспечит масштабное озеленение, а романтическое настроение для прогулок — двухуровневая подсветка фасадов.

Кроме этого:

современные лифты;

видеонаблюдение;

улучшенная черновая отделка;

кладовые и колясочные;

велодорожки, бесплатный Wi-Fi во дворе.

Уже сейчас вы можете посетить демонстрационный этаж на объекте и выбрать ту самую квартиру вашей мечты. Подробности по телефону 60-40-40 и на сайте 4development.ru.

Застройщик ООО «Клевер парк». Проектная декларация на клевер72.рф.

*ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Первоначальный взнос — от 15%. Максимальный размер: не более 85%. Срок кредита — от 12 до 84 месяцев включительно. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, нотариальное заверение документов. Подробности программы по ссылке. Предложение действует на квартиры-студии 30,2, 1-комнатные квартиры 44,4 и 2-комнатные квартиры 60,6 в ГП-1.

**№ 1 в интегральном рейтинге экспертного анализа отдела аналитики федеральной риэлтерской компании «Этажи» о качестве планировочных решений ЖК классов «эконом» и «эконом+», г. Тюмени по состоянию на 2016 год.

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