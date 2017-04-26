«Планировки № 1 в Тюмени»* в ипотеку от Сбербанка под 8,4%**

Выбирать квартиру вдвойне приятнее, когда есть много выгодных вариантов покупки. Благодаря ПАО Сбербанк ваша квартира в ЖК «Клевер парк» доступна в ипотеку под 8,4% годовых.
В ипотеку всего под 8,4 % вы получаете продуманную во всех отношениях квартиру. Функциональность каждого квадратного метра позволит грамотно расставить мебель, кухня-гостиная станет отличным местом для семейных посиделок, а лаунж-балкон уютной зоной для отдыха.
ЖК «Клевер парк» — уникальное сочетание «умных решений для жизни». Три дома, объединенных торговой галереей. Дворы без машин, оснащенные детскими и спортивными площадками, уличными тренажерами и беседками. Чистоту воздуха обеспечит масштабное озеленение, а романтическое настроение для прогулок — двухуровневая подсветка фасадов.
Кроме этого:
современные лифты;
видеонаблюдение;
улучшенная черновая отделка;
кладовые и колясочные;
велодорожки, бесплатный Wi-Fi во дворе.
Уже сейчас вы можете посетить демонстрационный этаж на объекте и выбрать ту самую квартиру вашей мечты. Подробности по телефону 60-40-40 и на сайте 4development.ru.
Застройщик ООО «Клевер парк». Проектная декларация на клевер72.рф.
*ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Первоначальный взнос — от 15%. Максимальный размер: не более 85%. Срок кредита — от 12 до 84 месяцев включительно. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, нотариальное заверение документов. Подробности программы по ссылке. Предложение действует на квартиры-студии 30,2, 1-комнатные квартиры 44,4 и 2-комнатные квартиры 60,6 в ГП-1.
**№ 1 в интегральном рейтинге экспертного анализа отдела аналитики федеральной риэлтерской компании «Этажи» о качестве планировочных решений ЖК классов «эконом» и «эконом+», г. Тюмени по состоянию на 2016 год.