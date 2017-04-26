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На Совхозной вновь серьезный пожар. Очевидцы пишут о взрыве газового баллона

26 апреля 2017, 22:27
На улице Совхозной произошел серьезный пожар. Около 19.00 там загорелся жилой частный дом. Огонь полностью охватил как его, так и соседнее строение. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что во время пожара взорвался газовый баллон.
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Тюмень

На улице Совхозной произошел серьезный пожар. Около 19.00 там загорелся жилой частный дом. Огонь полностью охватил как его, так и соседнее строение. Очевидцы пишут в социальных сетях, что во время пожара взорвался газовый баллон.

Тюменцы сообщают, что на место происшествия выезжало порядка десяти пожарных машин, дежурил экипаж скорой помощи. Судя по комментариям в соцсетях, в момент пожара в здании находились люди. «В 7 часов вечера крыша начала гореть. Детей из окна доставали», — пишет пользователи социальной сети «ВКонтакте». Там же появилась информация о взрыве газового баллона в горящем доме.

Официальной информации по поводу пострадавших пока нет, однако очевидцы утверждают, что обошлось без жертв. Вероятно, подробности будут утром в четверг, 27 апреля.

Отметим, что в субботу на той же улице Совхозной произошел не менее крупный пожар: два дома выгорели полностью, у третьего огонь уничтожил крышу.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Происшествия
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