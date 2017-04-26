На Совхозной вновь серьезный пожар. Очевидцы пишут о взрыве газового баллона

Тюменцы сообщают, что на место происшествия выезжало порядка десяти пожарных машин, дежурил экипаж скорой помощи. Судя по комментариям в соцсетях, в момент пожара в здании находились люди. «В 7 часов вечера крыша начала гореть. Детей из окна доставали», — пишет пользователи социальной сети «ВКонтакте». Там же появилась информация о взрыве газового баллона в горящем доме.