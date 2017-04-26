На Совхозной вновь серьезный пожар. Очевидцы пишут о взрыве газового баллона

На улице Совхозной произошел серьезный пожар. Около 19.00 там загорелся жилой частный дом. Огонь полностью охватил как его, так и соседнее строение. Очевидцы пишут в социальных сетях, что во время пожара взорвался газовый баллон.
Тюменцы сообщают, что на место происшествия выезжало порядка десяти пожарных машин, дежурил экипаж скорой помощи. Судя по комментариям в соцсетях, в момент пожара в здании находились люди. «В 7 часов вечера крыша начала гореть. Детей из окна доставали», — пишет пользователи социальной сети «ВКонтакте». Там же появилась информация о взрыве газового баллона в горящем доме.
Официальной информации по поводу пострадавших пока нет, однако очевидцы утверждают, что обошлось без жертв. Вероятно, подробности будут утром в четверг, 27 апреля.
Отметим, что в субботу на той же улице Совхозной произошел не менее крупный пожар: два дома выгорели полностью, у третьего огонь уничтожил крышу.