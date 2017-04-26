nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Хаус Парк» приглашает тех, кто строит свой дом

26 апреля 2017, 08:46
Целый ряд мероприятий для тех, кто строит свой дом, пройдет на этой неделе в торгово-выставочном Центре коттеджного строительства «Хаус Парк».
Сюжет
Тюмень

В эту среду, 26 апреля в 18.30 состоится семинар «Серьезная крыша. Основные виды кровли и их свойства. 10 важных правил строительства крыши».Темы, которые будут рассмотрены в ходе встречи:

— Виды кровли, их свойства;

— Расчет стоимости работ и материалов по крыше на примере типового коттеджа;

— Критические ошибки при строительстве крыши.

В четверг, 27 апреля, в 18.30 впервые в Центре пройдет совместное мероприятие с Центром гигиены и эпидемиологии Тюменской области — семинар: «Недобрые соседи: насекомые и грызуны в вашем загородном доме и на участке». Темы:

— наиболее распространенных вредителей в Тюменском регионе- способы борьбы с насекомыми и грызунами.

А в субботу, 29 апреля состоятся сразу два интересных мероприятия:

В 12 часов пройдет семинар «Инженерные сети коттеджа». На примере типового коттеджа сразу несколько компаний приведут решения (эконом, стандарт, премиум) и произведут расчеты по расходам на материалы и работы по электричеству, отоплению, водоснабжению и канализации.

В 15 часов состоится обзорная лекция, посвященная учению Васту и его применению в планировании участка и проектировании дома.

Все мероприятия проводятся в торгово-выставочном Центре коттеджного строительства «Хаус Парк» по адресу: ул. Мельникайте, 137, ТЦ «Южный», 2 этаж.

Зарегистрироваться на семинары можно по телефону: 586–176.

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Марина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25