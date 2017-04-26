«Хаус Парк» приглашает тех, кто строит свой дом

В эту среду, 26 апреля в 18.30 состоится семинар «Серьезная крыша. Основные виды кровли и их свойства. 10 важных правил строительства крыши».Темы, которые будут рассмотрены в ходе встречи:
— Виды кровли, их свойства;
— Расчет стоимости работ и материалов по крыше на примере типового коттеджа;
— Критические ошибки при строительстве крыши.
В четверг, 27 апреля, в 18.30 впервые в Центре пройдет совместное мероприятие с Центром гигиены и эпидемиологии Тюменской области — семинар: «Недобрые соседи: насекомые и грызуны в вашем загородном доме и на участке». Темы:
— наиболее распространенных вредителей в Тюменском регионе- способы борьбы с насекомыми и грызунами.
А в субботу, 29 апреля состоятся сразу два интересных мероприятия:
В 12 часов пройдет семинар «Инженерные сети коттеджа». На примере типового коттеджа сразу несколько компаний приведут решения (эконом, стандарт, премиум) и произведут расчеты по расходам на материалы и работы по электричеству, отоплению, водоснабжению и канализации.
В 15 часов состоится обзорная лекция, посвященная учению Васту и его применению в планировании участка и проектировании дома.
Все мероприятия проводятся в торгово-выставочном Центре коттеджного строительства «Хаус Парк» по адресу: ул. Мельникайте, 137, ТЦ «Южный», 2 этаж.
Зарегистрироваться на семинары можно по телефону: 586–176.