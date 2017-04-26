«Хаус Парк» приглашает тех, кто строит свой дом

В четверг, 27 апреля, в 18.30 впервые в Центре пройдет совместное мероприятие с Центром гигиены и эпидемиологии Тюменской области — семинар: «Недобрые соседи: насекомые и грызуны в вашем загородном доме и на участке». Темы: