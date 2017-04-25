В реабилитационных центрах Ишима прокуроры нашли нарушения

Межрайонная прокуратура проверила «Центр социальной адаптации наркозависимых и алкозависимых «Единство» и ООО «Ишимсоцадаптация». В реабилитационных центрах нашли нарушения санитарных норм и правил, а также правил пожарной безопасности.
Проверяющие не нашли в учреждениях документы, подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов. Системы пожарной сигнализации зданий, где проживали люди, не обеспечивали дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объектов.
В отношении руководителей центров заведены административные дела и внесены соответствующие представления. Руководителей организаций оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого.