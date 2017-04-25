nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В реабилитационных центрах Ишима прокуроры нашли нарушения

25 апреля 2017, 08:43
За антисанитарию наказали руководство центров реабилитации наркозависимых в Ишиме. В учреждениях нашли также нарушения правил пожарной безопасности.

Межрайонная прокуратура проверила «Центр социальной адаптации наркозависимых и алкозависимых «Единство» и ООО «Ишимсоцадаптация». В реабилитационных центрах нашли нарушения санитарных норм и правил, а также правил пожарной безопасности.

Проверяющие не нашли в учреждениях документы, подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов. Системы пожарной сигнализации зданий, где проживали люди, не обеспечивали дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объектов.

В отношении руководителей центров заведены административные дела и внесены соответствующие представления. Руководителей организаций оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого.

#Новости#Штрафы#Прокуратура#Ишим#Реабилитация#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25