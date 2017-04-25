В реабилитационных центрах Ишима прокуроры нашли нарушения

Проверяющие не нашли в учреждениях документы, подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов. Системы пожарной сигнализации зданий, где проживали люди, не обеспечивали дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объектов.