Улица Чернышевского и проезды в Ямальском-2: какие дороги построят в этом году?

Как рассказал руководитель в ходе встречи с представителями ветеранского движения, одна из ключевых дорожных строек в этом году развернется на улице Чернышевского. «Уже сейчас заключен контракт, определен подрядчик — „Пышмаавтодор“. Буквально на днях он начнет строительные работы на участке от Беломорской до Степана Халтурина. Дорога здесь будет четырех полосной, по ней будет ездить, как частный, так и общественный транспорт», — пояснил он.
Также этим летом в городе начнется крупный инфраструктурный проект по строительству дорог в микрорайоне «Ямальский-2». «Здесь есть дома, которые уже выстроены и заселены, а также строится школа, к которой также необходимо построить подъездные пути», — поделился Максим Афанасьев. «В этом районе очень важна работа по предупреждению подтопления территорий. Улица Губернская, на которой часто задерживалась вода, будет обеспечена ливневой канализацией. Работа непростая, поэтому потерпите», — добавил замглавы администрации.
Кроме того, Максим Афанасьев рассказал, что в ближайшее время начнется строительство улицы Энергостроителей. «Эта дорога практически всегда стоит в воде — дома выстроили высоко, влага уходит на дорогу. Проект дорогой, сложный, через месяц пройдут торги. Я уверен, что мы с этой работой справимся, в Тюмени есть достойные подрядчики. Дорога от Таллинской до Боровской будет широкая, 4-полосная», — отметил докладчик.
Среди прочих планов на 2017 год — строительство 14 километров и капитальный ремонт 1,5 километров дорог, ремонт 13 километров «грунтовок», ремонт и строительство 13 километров тротуаров, 6 километров наружного освещения, а также капитальный ремонт моста по улице Пермякова. Закрывать его для движения не будут, работы будут проводится по полосе. Заместитель главы города призвал тюменцев, пользующихся этим путепроводом, набраться терпения и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.