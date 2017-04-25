Улица Чернышевского и проезды в Ямальском-2: какие дороги построят в этом году?

Как рассказал руководитель в ходе встречи с представителями ветеранского движения, одна из ключевых дорожных строек в этом году развернется на улице Чернышевского. «Уже сейчас заключен контракт, определен подрядчик — „Пышмаавтодор“. Буквально на днях он начнет строительные работы на участке от Беломорской до Степана Халтурина. Дорога здесь будет четырех полосной, по ней будет ездить, как частный, так и общественный транспорт», — пояснил он.