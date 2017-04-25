nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пропавших воспитанников школы-интерната нашли в разных районах Тюменской области

25 апреля 2017, 11:04
Поиски воспитанников одной из школ-интернатов Тюмени завершены. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подростков.
Сюжет
Полиция

Напомним, двое мальчиков 2001 и 2002 годов рождения пропали 20 апреля. Они ушли из школы-интерната. В правоохранительные органы обратились сотрудники образовательного учреждения.

Как рассказала корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской Светлана Новик, подростков нашли вчера, 24 апреля. Один уехал к родственникам в Тобольский район, а второй отправился в Вагайский район. Каких-либо противоправных действий в отношении них совершено не было.

Беглецов вернули в образовательное учреждение. С ними провели профилактическую беседу.

#Новости#Полиция#Дети#Подростки#Тюмень#Поиски#Инна#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25