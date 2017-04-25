Пропавших воспитанников школы-интерната нашли в разных районах Тюменской области

Как рассказала корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской Светлана Новик, подростков нашли вчера, 24 апреля. Один уехал к родственникам в Тобольский район, а второй отправился в Вагайский район. Каких-либо противоправных действий в отношении них совершено не было.