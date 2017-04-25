Победители фестиваля «Морфология улиц» получат денежное вознаграждение

Жителей региона ждет конкурс стрит-арт эскизов, а также серия лекций и мастер-классов от ведущих современных художников-урбанистов, делегатов от стрит-арт фестивалей России.
Как сообщают организаторы фестиваля — региональный проект «Моя территория», образовательная программа пройдет в четырех городах юга области: Ишиме, Тобольске, Ялуторовске и Тюмени. Жители региона могут поучаствовать в фестивале и как авторы, и как слушатели лекций.
В качестве спикеров выступит куратор международного фестиваля «Stenograffia», директор агентства партизанского маркетинга StreetArtAgency Евгений Фатеев, член Творческого союза художников России и Московского союза художников, создатель серии public-art проектов «Спальный район» Марина Звягинцева, организатор Фестиваля-конкурса уличного искусства «Экология пространства» в Перми, директор агентства KreaFish Александр Жунёв и директор фестиваля креативной урбанистики «Курбанистика» Михаил Приемышев из Вологды.
Заявки на конкурс эскизов принимаются до 25 июня. Авторы лучших, по мнению редколлегии, работ смогут воплотить свою идею в жизнь на улицах города с 13 по 22 июля, получив необходимые ресурсы у организаторов. Уже реализованные на фестивале идеи будут выставлены на общегородское голосование и оценены экспертами. Победители получат денежное вознаграждение.
Подробную информацию можно узнать на сайте фестиваля морфологияулиц.рф.