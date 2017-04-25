Победители фестиваля «Морфология улиц» получат денежное вознаграждение

Заявки на конкурс эскизов принимаются до 25 июня. Авторы лучших, по мнению редколлегии, работ смогут воплотить свою идею в жизнь на улицах города с 13 по 22 июля, получив необходимые ресурсы у организаторов. Уже реализованные на фестивале идеи будут выставлены на общегородское голосование и оценены экспертами. Победители получат денежное вознаграждение.