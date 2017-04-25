Молодые ученые намерены обсудить в Тюмени животрепещущие вопросы (ВИДЕО)

Это уже не первая научная конференция, которая проходит в Тюмени по инициативе молодых ученых и студентов. В апреле 2016 года тема конференции тоже была посвящена среде обитания, но обсуждались иные вопросы и проблемы. В представительном научном форуме приняли участие свыше 50 человек из разных вузов страны, научных организаций РАН и СО РАН. В ходе работы свои доклады представили молодые ученые из Тюмени, Омска, Новосибирска, Казани, Владимира, Москвы, Тамбова, Красногорска, Севастополя, Симферополя, а также из Колумбии (РУДН, Москва) и Эквадора (Казанский государственный университет).