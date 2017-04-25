Молодые ученые намерены обсудить в Тюмени животрепещущие вопросы (ВИДЕО)

На конференции планируется рассмотреть такие животрепещущие вопросы: — Какова роль рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения в формировании качества поверхностных вод Западной Сибири?
— Каким было развитие природных льдов севера Западной Сибири?
— Совершенствование, каких способностей человечества необходимо ему для дальнейшего его развития?
— Какие основы мировоззренческой безопасности выстраивать в образовании и науке?
— Какую концепцию устойчивого развития страны (России), «КУРС России» предлагают общественники?
— Какая должна быть программа восстановления и устойчивого развития образования в России, чтобы защитить детей от ликвидации грамотности?
Всех участников конференции объединило желание внести свой вклад в разрешение глобальных задач, сообщает пресс-служба Института криосферы Земли.
Это уже не первая научная конференция, которая проходит в Тюмени по инициативе молодых ученых и студентов. В апреле 2016 года тема конференции тоже была посвящена среде обитания, но обсуждались иные вопросы и проблемы. В представительном научном форуме приняли участие свыше 50 человек из разных вузов страны, научных организаций РАН и СО РАН. В ходе работы свои доклады представили молодые ученые из Тюмени, Омска, Новосибирска, Казани, Владимира, Москвы, Тамбова, Красногорска, Севастополя, Симферополя, а также из Колумбии (РУДН, Москва) и Эквадора (Казанский государственный университет).
Конференция-2017 начнет свою работу завтра, 26 апреля, в 10.00 в Губернаторском зале Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета.