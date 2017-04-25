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Молодые ученые намерены обсудить в Тюмени животрепещущие вопросы (ВИДЕО)

25 апреля 2017, 19:15
Молодые ученые проведут в Тюмени 26 апреля пленарное заседание Всероссийской молодёжной научно-практической конференции с международным участием «Научная и производственная деятельность — средство формирования среды обитания человечества».

На конференции планируется рассмотреть такие животрепещущие вопросы: — Какова роль рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения в формировании качества поверхностных вод Западной Сибири?

— Каким было развитие природных льдов севера Западной Сибири?

— Совершенствование, каких способностей человечества необходимо ему для дальнейшего его развития?

— Какие основы мировоззренческой безопасности выстраивать в образовании и науке?

— Какую концепцию устойчивого развития страны (России), «КУРС России» предлагают общественники?

— Какая должна быть программа восстановления и устойчивого развития образования в России, чтобы защитить детей от ликвидации грамотности?

Всех участников конференции объединило желание внести свой вклад в разрешение глобальных задач, сообщает пресс-служба Института криосферы Земли.

Это уже не первая научная конференция, которая проходит в Тюмени по инициативе молодых ученых и студентов. В апреле 2016 года тема конференции тоже была посвящена среде обитания, но обсуждались иные вопросы и проблемы. В представительном научном форуме приняли участие свыше 50 человек из разных вузов страны, научных организаций РАН и СО РАН. В ходе работы свои доклады представили молодые ученые из Тюмени, Омска, Новосибирска, Казани, Владимира, Москвы, Тамбова, Красногорска, Севастополя, Симферополя, а также из Колумбии (РУДН, Москва) и Эквадора (Казанский государственный университет).

Конференция-2017 начнет свою работу завтра, 26 апреля, в 10.00 в Губернаторском зале Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета.

#Новости#Наука и образование#Людмила#Наука
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