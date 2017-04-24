В Екатеринбурге выпустили книгу о жизни писателя Владислава Крапивина

Автор книги — известный уральский писатель Андрей Щупов, являющийся одним из лауреатов Международной премии Владислава Крапивина. Как сообщается в сообществе «Отряд «Каравелла», в издании рассмотрены основные и малоизвестные читателю факты биографии писателя, его педагогические взгляды и идеи литературного творчества. Уникальность книги заключается в том, что это первое произведение о Крапивине и написано автором, который хорошо знаком с ним, имел доступ к семейным фотоархивам. В процессе работы над книгой Андрей Щупов неоднократно встречался с Владиславом Петровичем, его родственниками, друзьями, коллегами, бывал в отряде «Каравелла», участвовал в выходах на двухмачтовой яхте.