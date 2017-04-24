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В Екатеринбурге выпустили книгу о жизни писателя Владислава Крапивина

24 апреля 2017, 08:49
Книга «Владислав Крапивин» вышла в серии «Жизнь замечательных уральцев» в конце минувшей недели в Екатеринбурге.
Сюжет
Тюмень

Объем издания с фотоиллюстрациями составляет 560 страниц. Книга выпущена тиражом 3000 экземпляров.

Автор книги — известный уральский писатель Андрей Щупов, являющийся одним из лауреатов Международной премии Владислава Крапивина. Как сообщается в сообществе «Отряд «Каравелла», в издании рассмотрены основные и малоизвестные читателю факты биографии писателя, его педагогические взгляды и идеи литературного творчества. Уникальность книги заключается в том, что это первое произведение о Крапивине и написано автором, который хорошо знаком с ним, имел доступ к семейным фотоархивам. В процессе работы над книгой Андрей Щупов неоднократно встречался с Владиславом Петровичем, его родственниками, друзьями, коллегами, бывал в отряде «Каравелла», участвовал в выходах на двухмачтовой яхте.

Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. Было выпущено свыше 200 изданий книг на разных языках мира. С 2006 года присуждается ежегодная Международная детская литературная премия имени В.П. Крапивина. Председателем жюри является сам Владислав Крапивин. В 2014 году писателю присвоили звание «Почетный гражданин Тюмени».

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