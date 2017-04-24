Тюменский суд отправил наркодельца из Симферополя в колонию на шесть лет

Суд установил, что в июне 2016 года мужчина в пригороде Симферополя нарвал дикорастущей конопли и отнес ее на хранение в гараж, расположенный в одном из кооперативов. С целью предпринимательской деятельности он посещал Тюмень. В какой-то момент ему пришла в голову идея заработать денег на наркотиках. Привезенную с собой марихуану он хранил на съемной квартире по улице Пермякова. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, он сбывал наркотики определенному кругу своих знакомых. Но вскоре полицейские узнали о его криминальном бизнесе.