Тюменский суд отправил наркодельца из Симферополя в колонию на шесть лет

Суд установил, что в июне 2016 года мужчина в пригороде Симферополя нарвал дикорастущей конопли и отнес ее на хранение в гараж, расположенный в одном из кооперативов. С целью предпринимательской деятельности он посещал Тюмень. В какой-то момент ему пришла в голову идея заработать денег на наркотиках. Привезенную с собой марихуану он хранил на съемной квартире по улице Пермякова. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, он сбывал наркотики определенному кругу своих знакомых. Но вскоре полицейские узнали о его криминальном бизнесе.
Как рассказали в прокуратуре по Тюменской области, вечером 22 ноября прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. При досмотре такси, на котором он ездил, оперативники изъяли почти 100 граммов марихуаны, расфасованной в 100 полимерных пакетиков.
При обыске на съемной квартире нашли свыше 2,7 килограммов марихуаны, множество полимерных пакетиков и электронные весы. А в гараже, который мужчина арендовал в Симферополе, хранилось более 3,5 килограммов марихуаны. Всего сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота почти 6,4 килограмма наркотика.
По решению суда мужчину заключили под стражу. Отбывать наказание житель Симферополя будет в исправительной колонии строгого режима.