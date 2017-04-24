nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский суд отправил наркодельца из Симферополя в колонию на шесть лет

24 апреля 2017, 14:39
В Тюмени осудили жителя Симферополя, намеревавшегося сбыть почти 6,4 килограммов марихуаны. 32-летний мужчина получил шесть лет заключения.
Сюжет
Тюмень

Суд установил, что в июне 2016 года мужчина в пригороде Симферополя нарвал дикорастущей конопли и отнес ее на хранение в гараж, расположенный в одном из кооперативов. С целью предпринимательской деятельности он посещал Тюмень. В какой-то момент ему пришла в голову идея заработать денег на наркотиках. Привезенную с собой марихуану он хранил на съемной квартире по улице Пермякова. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, он сбывал наркотики определенному кругу своих знакомых. Но вскоре полицейские узнали о его криминальном бизнесе.

Как рассказали в прокуратуре по Тюменской области, вечером 22 ноября прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. При досмотре такси, на котором он ездил, оперативники изъяли почти 100 граммов марихуаны, расфасованной в 100 полимерных пакетиков.

При обыске на съемной квартире нашли свыше 2,7 килограммов марихуаны, множество полимерных пакетиков и электронные весы. А в гараже, который мужчина арендовал в Симферополе, хранилось более 3,5 килограммов марихуаны. Всего сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота почти 6,4 килограмма наркотика.

По решению суда мужчину заключили под стражу. Отбывать наказание житель Симферополя будет в исправительной колонии строгого режима.

#Новости#Прокуратура#Тюменская область#Тюмень#Наркотики#Инна#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25