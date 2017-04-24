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Суд приостановил «грязный» завод в Упоровском районе

24 апреля 2017, 15:19
В Тюменской области суд приостановил деятельность деревообрабатывающей базы в Упоровском районе. «Грязное» предприятие работало прямо под боком школы и детского сада.

Прокуратура области совместно со специалистами Роспотребнадзора, МЧС России, Росреестра и Департамента недропользования проверила деревообрабатывающую базу ООО «Стройпрогресс» в селе Скородум Упоровского района. Напомним, первыми на жалобы местных жителей отреагировали активисты ОНФ.

Проверка подтвердила — в процессе производства угля предприятие выбрасывает вредные загрязняющие вещества — оксид азота, монооксид и диоксид углерода, в атмосферный воздух. По законодательству вокруг объектов и производств-источников загрязнения устанавливается санитарно-защитная зона. Она служит защитным барьером.

Кроме того, утверждается проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, что отсутствовало на деревообрабатывающей базе. Прокуратура возбудила в отношении «Стройпрогресс» административное дело. По результатам его рассмотрения Заводоуковский районный суд временно приостановил деятельность предприятия.

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