Суд приостановил «грязный» завод в Упоровском районе

Проверка подтвердила — в процессе производства угля предприятие выбрасывает вредные загрязняющие вещества — оксид азота, монооксид и диоксид углерода, в атмосферный воздух. По законодательству вокруг объектов и производств-источников загрязнения устанавливается санитарно-защитная зона. Она служит защитным барьером.