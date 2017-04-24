Родительский контроль защитит ребенка от странных друзей «ВКонтакте»

Например, если установить приложение на смартфон, то вы всегда будете в курсе того, с кем и как общается ваш ребенок, где бы вы ни находились. Знайте об изменениях в списке друзей «ВКонтакте», о подозрительных группах, в которых состоит ваш ребенок, получайте уведомления о звонках и SMS ребенка.