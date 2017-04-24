Пенальти хет-трик: ФК «Тюмень» обыграли гостей из Воронежа

Первый тайм у тюменцев не получился. Они почти не беспокоили вратаря гостей Александра Кобзева. Воронежцы тоже не блистали в атаке. И все же на 17-й минуте Александр Касьян закатил мяч в сетку, испортив тем самым дебют за хозяев 20-летнего голкипера Игоря Обухова.