Пенальти хет-трик: ФК «Тюмень» обыграли гостей из Воронежа

Игроки ФК «Тюмень» на своем поле одержали волевую победу над одним из лидеров ФОНБЕТ-Первенства России. Во многом победу над воронежским «Факелом» обеспечил хет-трик Хасана Мамтова. Все три точных удара капитан сибиряков нанес с «точки», уверенно реализовав пенальти.
Первый тайм у тюменцев не получился. Они почти не беспокоили вратаря гостей Александра Кобзева. Воронежцы тоже не блистали в атаке. И все же на 17-й минуте Александр Касьян закатил мяч в сетку, испортив тем самым дебют за хозяев 20-летнего голкипера Игоря Обухова.
После перерыва тюменцы резко прибавили, усилив давление на оборону соперников. На 61-й минуте должен был сравнивать результат Мамтов. После подачи углового Хасан пробил через себя — мяч отразила перекладина. Гол был бы одним из красивых в этом сезоне. Натиск в итоге привел к многочисленным ошибкам гостей. Трижды они были наказаны пенальти — 3:1.
Теперь в активе Мамтова стало 22 забитых мяча в турнире — капитан «Тюмени» продолжает бороться за звание лучшего бомбардира ФНЛ. 29 апреля сибиряки отправятся на календарный матч в Саратов. Домашняя игра против ярославского «Шинника» состоится 6 мая.