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Осужденный за двойное убийство укусил сотрудника УФСИН

24 апреля 2017, 10:49
В Тюмени Ленинский районный суд вынес приговор 30-летнему Александру Судейкину за насилие в отношении сотрудника места лишения свободы.

В Тюмени Ленинский районный суд вынес приговор 30-летнему Александру С. за насилие в отношении сотрудника места лишения свободы.

Еще в июне 2010 года мужчину за убийство двух человек на 16 лет отправили в колонию строгого режима. 12 октября прошлого года заключенный самовольно покинул территорию производственной базы исправительной колонии № 2 и пришел на КПП.

Когда младший инспектор потребовал, чтобы мужчина вернулся в производственную зону, тот ударил сотрудника по лицу и сломал ему нос. А оперуполномоченного, который попытался его скрутить, заключенный укусил за ухо.

По совокупности приговоров Александру С. назначили наказание — 13 лет в колонии особого режима.

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