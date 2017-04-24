Осужденный за двойное убийство укусил сотрудника УФСИН

В Тюмени Ленинский районный суд вынес приговор 30-летнему Александру С. за насилие в отношении сотрудника места лишения свободы.
Еще в июне 2010 года мужчину за убийство двух человек на 16 лет отправили в колонию строгого режима. 12 октября прошлого года заключенный самовольно покинул территорию производственной базы исправительной колонии № 2 и пришел на КПП.
Когда младший инспектор потребовал, чтобы мужчина вернулся в производственную зону, тот ударил сотрудника по лицу и сломал ему нос. А оперуполномоченного, который попытался его скрутить, заключенный укусил за ухо.
По совокупности приговоров Александру С. назначили наказание — 13 лет в колонии особого режима.