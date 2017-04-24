Больше трех награжденных, не считая собаки: премию «Спасибо за службу» получила овчарка Кима

Премию общественного признания «Спасибо за службу!» уже получили немало тюменских полицейских — участковые, наркоборцы, сотрудники ДПС. Пришло время и их четвероногих коллег: награда нашла пушистого героя — служебную собаку Киму. На счету немецкой овчарки 11 раскрытых преступлений.
NashGorod.ru уже рассказывал о Киме и ее наставнике — полицейском-кинологе Александре Малышкине. В прошлом году овчарка поставила своеобразный рекорд — за одни дежурные сутки помогла раскрыть три преступления. Сначала собака нашла телевизор, похищенный из дома по улице Набережной, и вывела полицию на подозреваемых, потом поработала в поселке Боровский, где также произошла кража. Собака вышла на след орудий преступления — лома и топора, с помощью которых преступники взломали дверь гаража. Вскоре задержали и самих злоумышленников. И уже под занавес дежурства поступил вызов по факту нападения на улице Холодильной в Тюмени. В этот раз Кима помогла обнаружить принадлежавшее потерпевшему имущество — сотовый телефон и ключи.
Неслучайно в 2016 году Александр Малышкин и сама Кима были признаны лучшими в российском конкурсе профессионального мастерства.
«Наградили ли собаку лакомством? Кинолог говорит, что вкусный подарок Кима за свою службу от него, конечно же, получила, но лучшая награда для нее все-таки — это любовь и доверие наставника. Кстати, о профессиональной работе собаки узнали жители поселка Боровский и оставили благодарность на сайте проекта «Я доверяю». 21 апреля Киму и Александра наградили премией «Спасибо за службу», — сообщают организаторы проекта «Я доверяю».
«Без моей служебной собаки добиться успехов в работе мне бы не удалось», — сказал по этому поводу Александр Малышкин.