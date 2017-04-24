Больше трех награжденных, не считая собаки: премию «Спасибо за службу» получила овчарка Кима

NashGorod.ru уже рассказывал о Киме и ее наставнике — полицейском-кинологе Александре Малышкине. В прошлом году овчарка поставила своеобразный рекорд — за одни дежурные сутки помогла раскрыть три преступления. Сначала собака нашла телевизор, похищенный из дома по улице Набережной, и вывела полицию на подозреваемых, потом поработала в поселке Боровский, где также произошла кража. Собака вышла на след орудий преступления — лома и топора, с помощью которых преступники взломали дверь гаража. Вскоре задержали и самих злоумышленников. И уже под занавес дежурства поступил вызов по факту нападения на улице Холодильной в Тюмени. В этот раз Кима помогла обнаружить принадлежавшее потерпевшему имущество — сотовый телефон и ключи.