Более 400 сирот получат квартиры в 2017 году

В 2017 году в собственность Тюменской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется приобрести 437 жилых помещений. На эти цели из бюджета Тюменской области будет выделено 492,095 миллионов рублей, из федерального — 39,555 миллионов рублей.

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