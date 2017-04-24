Более 400 сирот получат квартиры в 2017 году

>Как сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области, в межрайонном отделе по особым исполнительным производствам сейчас находится 362 исполнительных производства в отношении детей-сирот, которые нуждаются в получении жилья.
По информации Главного управления строительства Тюменской области, в конце января 2017 года были заключены контракты участия в долевом строительстве в отношении 64 жилых помещений, расположенных в Тюмени. Также ведется работа по заключению государственных контрактов купли-продажи 52 жилых помещений, расположенных на юге Тюменской области.