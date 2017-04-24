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Более 400 сирот получат квартиры в 2017 году

24 апреля 2017, 14:59
В 2017 году в собственность Тюменской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется приобрести 437 жилых помещений. На эти цели из бюджета Тюменской области будет выделено 492,095 миллионов рублей, из федерального — 39,555 миллионов рублей.

>Как сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области, в межрайонном отделе по особым исполнительным производствам сейчас находится 362 исполнительных производства в отношении детей-сирот, которые нуждаются в получении жилья.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, в конце января 2017 года были заключены контракты участия в долевом строительстве в отношении 64 жилых помещений, расположенных в Тюмени. Также ведется работа по заключению государственных контрактов купли-продажи 52 жилых помещений, расположенных на юге Тюменской области.

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