Бездомных собак будут ловить практически по всей Тюмени

Как сообщает пресс-служба тюменской администрации, в список попали: Широтная, Станционная, Таллинская, Санаторная, Колхозная, 30 лет Победы, Лопарева, Шмидта, Боровская, Малая Боровская, Пермякова, Самарцева, Ставропольская, Молодогвардейцев, Союзная, Н. Чаплина, Федюнинского, Народная, Энергостроителей, проезд 5-й Слободской, Червишевский тракт, Папанинцев, Логунова, Закалужская, Уездная, проезд Шаимский, Газовиков, проезд Заречный, Сосьвинская, Большая Заречная, Ветеранов Труда, Кондинская, Щербакова, Дружбы, Ватутина, Береговая, Днепровская, Озерная, Фанерная, Студенческая, Шишкова, Авторемонтная, проезд Воронинские горки, Бакинских Комиссаров, Аккумуляторная, Курортная, Краснодарская, Метелевская, Белинского, Коммунистическая, Димитрова, Ямская, Л. Толстого, Чернышевского, Полевая, Мебельщиков, Камчатская, Сахалинская, Гилевская роща, 50 лет Октября, 11 км Ялуторовского тракта, Бирюзовая, Энтузиастов, Республики, проезд Геологоразведчиков, Раневской, Зеленая, Советская, Водников, Орловская, Пермякова, Энергетиков, 50 лет Октября, Харьковская, Осипенко, 25 Октября, Мельникайте, Циолковского, Промышленная, Одесская, Хабаровская, А. Сахарова, Топчева, Дозорцева, Жуковского, Костромская, Газопромысловая, Малышева, Чаркова, с/о «Степное», с/о «Дружба», Малиновского, с/о Матмасский, Ершова, Маркса, сквер Железнодорожников, Пышминская, Колхозная, Ленинградская, Московский тракт.
Если вы хотите, чтобы в вашем районе отловили бездомных или подобрали умерших животных, то оставьте сообщение в МКУ «ЛесПаркХоз» по адресу: ул. Кедровая, 133/1, телефону диспетчерской службы 44-54-02 или на сайте gav.tyumen-city.ru.
Напомним, что отлов производится гуманными способами. Пойманные животные отправляются в пункт временного содержания, где проходят вакцинацию и стерилизацию (кастрацию), а также получают шанс на дом и нового хозяина. Добродушные собаки, рост которых не превышает 70 см в холке, выпускаются на волю, если не находят хозяина в приюте.