Бездомных собак будут ловить практически по всей Тюмени

Напомним, что отлов производится гуманными способами. Пойманные животные отправляются в пункт временного содержания, где проходят вакцинацию и стерилизацию (кастрацию), а также получают шанс на дом и нового хозяина. Добродушные собаки, рост которых не превышает 70 см в холке, выпускаются на волю, если не находят хозяина в приюте.