На улице Калинина в Тюмени пламя охватило сауну

Как рассказали корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вызов поступил в 22.01. Спустя пять минут огнеборцы уже были на месте. Пламя охватило постройку 11 на 17 с половиной метров. Огонь локализовали в 23.55, а ликвидировали в полночь.