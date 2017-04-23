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На улице Калинина в Тюмени пламя охватило сауну

23 апреля 2017, 14:36
В Тюмени огнеборцы вчера, 22 апреля, тушили пламя, охватившее сауну на улице Калинина.
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Тюмень

Как рассказали корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вызов поступил в 22.01. Спустя пять минут огнеборцы уже были на месте. Пламя охватило постройку 11 на 17 с половиной метров. Огонь локализовали в 23.55, а ликвидировали в полночь.

В тушении пожара задействовали 32 огнеборца, 14 единиц спецтехники. Было развернуто восемь звеньев газодымозащитной службы.

Эвакуация не проводилась. Когда сотрудники МЧС приехали на место, в помещении никого не было.

Пожарным удалось спасти имущество примерно на десять миллионов рублей. Речь идет о жилом доме, магазине и еще одной сауне. Согласно предварительной версии, причиной пожара послужило короткое замыкание.

#Новости#Пожарные#МЧС#Тюмень#Инна#Общество
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