В офисе накопились бумага и пластик? Их бесплатно увезут на переработку

Экологическую акцию «Зеленый офис» организовали представители движения «Круговорот». Тюменские компании смогут бесплатно отправить на переработку бумагу и два вида пластика.
«Партнер акции, компания „Синдикат Полимер“, вывезет сырье прямо из офиса. Приятный бонус: за каждые 150 килограммов макулатуры компания-участник акции получит саженец», — сообщают организаторы акции.
Сроки проведения акции:
— 17 апреля — 7 мая — прием заявок и регистрация участников, накопление вторсырья в офисах;
— 10 мая -12 мая — сбор информации о накопленном вторсырье, составление маршрута и графика вывоза;
— 15 мая — 27 мая — вывоз накопленного вторсырья
— 29 мая — 4 июня — подведение итогов, выдача саженцев, высадка деревьев.
Требования к принимаемому сырью:
Макулатура:
— по возможности необходимо удалить посторонние включения (скрепки, файлы, пружинки, файлики и т.п.);
— минимальный объем — 30 кг;
— не принимаются: чеки, салфетки, обертки от конфет и шоколадок, бумага с жесткой ламинацией
Полиэтиленовая пленка: принимается пвд и стрейч пленка (хорошо тянется и при сминании не шуршит). Пакеты и файлы не принимаются;
Одноразовые стаканчики (пластиковые): необходимо исключить все посторонние предметы, остатки еды (чайные пакетики, булочки и т.п.)
Не принимаются стаканчики с мусором и остатками еды!
Как стать участником?
Вопросы по поводу акции можно задать по телефону горячей линии экологического движения «Круговорот» — 920–700.