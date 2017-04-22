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В офисе накопились бумага и пластик? Их бесплатно увезут на переработку

22 апреля 2017, 18:03
Кипа использованной бумаги наверняка есть в любом офисе, а самые ответственные организации еще и сортируют мусор, собирая одноразовые стаканчики в отдельный мешок. Что с ними делать дальше? В Тюмени стартовала акция, в рамках которой у вас бесплатно заберут макулатуру и пластик на переработку.
Сюжет
Тюмень

Экологическую акцию «Зеленый офис» организовали представители движения «Круговорот». Тюменские компании смогут бесплатно отправить на переработку бумагу и два вида пластика.

«Партнер акции, компания „Синдикат Полимер“, вывезет сырье прямо из офиса. Приятный бонус: за каждые 150 килограммов макулатуры компания-участник акции получит саженец», — сообщают организаторы акции.

Сроки проведения акции:

— 17 апреля — 7 мая — прием заявок и регистрация участников, накопление вторсырья в офисах;

— 10 мая -12 мая — сбор информации о накопленном вторсырье, составление маршрута и графика вывоза;

— 15 мая — 27 мая — вывоз накопленного вторсырья

— 29 мая — 4 июня — подведение итогов, выдача саженцев, высадка деревьев.

Требования к принимаемому сырью:

Макулатура:

— по возможности необходимо удалить посторонние включения (скрепки, файлы, пружинки, файлики и т.п.);

— минимальный объем — 30 кг;

— не принимаются: чеки, салфетки, обертки от конфет и шоколадок, бумага с жесткой ламинацией

Полиэтиленовая пленка: принимается пвд и стрейч пленка (хорошо тянется и при сминании не шуршит). Пакеты и файлы не принимаются;

Одноразовые стаканчики (пластиковые): необходимо исключить все посторонние предметы, остатки еды (чайные пакетики, булочки и т.п.)

Не принимаются стаканчики с мусором и остатками еды!

Как стать участником?

До 7 мая заполнить заявку по ссылке

Вопросы по поводу акции можно задать по телефону горячей линии экологического движения «Круговорот» — 920–700.

#Новости#Переработка#Тюмень#Экология#Таня#Общество
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