В офисе накопились бумага и пластик? Их бесплатно увезут на переработку

Кипа использованной бумаги наверняка есть в любом офисе, а самые ответственные организации еще и сортируют мусор, собирая одноразовые стаканчики в отдельный мешок. Что с ними делать дальше? В Тюмени стартовала акция, в рамках которой у вас бесплатно заберут макулатуру и пластик на переработку.

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