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Владимир Якушев: модернизации предприятий мешают дефицит кадров и технологическая отсталость

21 апреля 2017, 15:57
Четыре блока системных проблем, которые возникают у предприятий в процессе модернизации, обозначил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на рабочей группе консультативной комиссии Госсовета по вопросу о региональной промышленной политике.

Встреча прошла под председательством помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина в режиме видеоконференцсвязи. Владимир Якушев возглавил рабочую группу консультативной комиссии по вопросу «Современная региональная промышленная политика как фактор повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в субъектах Российской Федерации».

На заседании глава Тюменского региона не только обозначил основные проблемы российских регионов, но и внес конкретные предложения по их решению. Как сообщает пресс-служба губернатора, среди системных проблем он назвал финансовые и кадровые вопросы, технологическую отсталость и проблемы сбыта.

По мнению Владимира Якушева, проблемы финансирования связаны с отсутствием специализированных финансовых продуктов, которые были бы ориентированы на длительный срок. Для их решения он предложил предоставлять «модернизационные» кредиты под низкую процентную ставку, используя опыт взаимодействия Минсельхоза и Россельхозбанка.

Для ликвидации дефицита кадров Министерству промышленности и торговли РФ было предложено сформировать реестр всех реализуемых и планируемых индустриальных проектов с разбивкой по регионам России до 2025 года. Министерству образования и науки совместно с регионами — провести корректировку образовательных программ сети вузов и ссузов: ввести дополнительные специальности, отвечающие потребностям реальной экономики, и заменить те, которые не соответствуют текущим и прогнозным запросам.

Для развития отечественных технологий нужен план, в котором будут обозначены важнейшие направления, стимулирование покупки и использования этих технологий крупными отечественными компаниями, в том числе за счет налоговых льгот.

«Задача нашей рабочей группы обменяться региональными практиками по развитию промышленности, выявить проблемы, тормозящие технологическую модернизацию, сформировать ряд конкретных предложений по улучшению ситуации», — заключил Владимир Якушев.

Добавим, что рабочая группа также рассмотрела вопросы, связанные с формированием новых путей развития промышленной политики регионов, повышением производительности труда в субъектах РФ в части технологического перевооружения, созданием центров технологической компетенции и фабрик будущего, установлением межрегиональной кооперации и формированием межрегиональных инвестиционных ниш.

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