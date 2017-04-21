Владимир Якушев: модернизации предприятий мешают дефицит кадров и технологическая отсталость

Для ликвидации дефицита кадров Министерству промышленности и торговли РФ было предложено сформировать реестр всех реализуемых и планируемых индустриальных проектов с разбивкой по регионам России до 2025 года. Министерству образования и науки совместно с регионами — провести корректировку образовательных программ сети вузов и ссузов: ввести дополнительные специальности, отвечающие потребностям реальной экономики, и заменить те, которые не соответствуют текущим и прогнозным запросам.