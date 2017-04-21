nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени улицу Перекопскую вымыли с шампунем

21 апреля 2017, 16:47
В Тюмени в качестве эксперимента одну из улиц вымыли с шампунем. Таким образом власти пробуют изменить технологию уборки в центре города.

Как сообщает пресс-служба тюменской администрации, этот способ давно применяют в Москве. У нас его только тестируют, поэтому отечественного моющего средства пока закупили немного. Спецтехника выехала на улицу Перекопскую. Сначала выбранный участок проезжей части и автобусный карман очистили вакуумным пылесосом, а потом вымыли шампунем.

«Мы хотим посмотреть, как он отмывает дорожную разметку, удаляет битумные и масляные пятна. Мы наносим моющее средство на проезжую часть с помощью высоконапорной рампы, после этого ждем, чтобы реагент смог взаимодействовать с загрязнениями на проезжей части — на это уходит 15–20 минут, а затем смываем обычной водой», — пояснил главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Смышляев.

Если новый способ очистки оправдает ожидания, то его будут применять накануне городских массовых мероприятий.

#Новости#Дороги#Уборка улиц#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25