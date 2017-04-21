В Тюмени улицу Перекопскую вымыли с шампунем

«Мы хотим посмотреть, как он отмывает дорожную разметку, удаляет битумные и масляные пятна. Мы наносим моющее средство на проезжую часть с помощью высоконапорной рампы, после этого ждем, чтобы реагент смог взаимодействовать с загрязнениями на проезжей части — на это уходит 15–20 минут, а затем смываем обычной водой», — пояснил главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Смышляев.