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В пятницу в Тюмени пройдет гроза, а выходные будут теплыми и облачными

21 апреля 2017, 12:39
Предстоящие выходные не побалуют тюменцев хорошей погодой. По сведениям метеорологов, в городе будет сравнительно тепло, однако небо затянут кучево-дождевые облака. Синоптики также не исключают осадков — уже сегодня, 21 апреля, в областной центр может прийти первая весенняя гроза.

Предстоящие выходные не побалуют тюменцев хорошей погодой. По сведениям метеорологов, в городе будет сравнительно тепло, однако небо затянут облака. Синоптики также не исключают осадков — уже сегодня, 21 апреля, в областной центр может прийти первая весенняя гроза.

По данным метеосводки аэропорта Рощино, в Тюмень с юга движется грозовая облачность. Предположительно, после двух часов дня в городе начнутся дожди с громом и молниями, которые прекратятся не позже 20:00. Вечер пятницы обещает быть относительно ясным при западном ветре 4–5 м/с.

Безоблачная погода сохранится и утром в субботу, однако к обеду холодный атмосферный фронт принесет гряду облаков со стороны Урала. При этом пасмурная погода будет кратковременной — облачность довольно быстро сместится на восток и уже к 18 часам вновь засияет солнце.

Лис Лаврентий пробует себя в роли метеоролога

В воскресенье небо вновь затянется пеленой — ее причиной станет умеренный циклон, приближающийся со стороны Челябинской области. В течение дня возможен небольшой дождь, ожидаемая температура воздуха — от +4 до +12 градусов.

К утру понедельника зона низкого давления сместится в сторону Омска, начало рабочей недели ознаменуется ясной погодой при слабом западном ветре.

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