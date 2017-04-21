В пятницу в Тюмени пройдет гроза, а выходные будут теплыми и облачными

По данным метеосводки аэропорта Рощино, в Тюмень с юга движется грозовая облачность. Предположительно, после двух часов дня в городе начнутся дожди с громом и молниями, которые прекратятся не позже 20:00. Вечер пятницы обещает быть относительно ясным при западном ветре 4–5 м/с.