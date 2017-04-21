В пятницу в Тюмени пройдет гроза, а выходные будут теплыми и облачными

Предстоящие выходные не побалуют тюменцев хорошей погодой. По сведениям метеорологов, в городе будет сравнительно тепло, однако небо затянут облака. Синоптики также не исключают осадков — уже сегодня, 21 апреля, в областной центр может прийти первая весенняя гроза.
По данным метеосводки аэропорта Рощино, в Тюмень с юга движется грозовая облачность. Предположительно, после двух часов дня в городе начнутся дожди с громом и молниями, которые прекратятся не позже 20:00. Вечер пятницы обещает быть относительно ясным при западном ветре 4–5 м/с.
Безоблачная погода сохранится и утром в субботу, однако к обеду холодный атмосферный фронт принесет гряду облаков со стороны Урала. При этом пасмурная погода будет кратковременной — облачность довольно быстро сместится на восток и уже к 18 часам вновь засияет солнце.
В воскресенье небо вновь затянется пеленой — ее причиной станет умеренный циклон, приближающийся со стороны Челябинской области. В течение дня возможен небольшой дождь, ожидаемая температура воздуха — от +4 до +12 градусов.
К утру понедельника зона низкого давления сместится в сторону Омска, начало рабочей недели ознаменуется ясной погодой при слабом западном ветре.