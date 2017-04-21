Страсти по сертификатам: кто же получит 3000 рублей на новые книги?

Нешуточные страсти бушевали во время голосования за лучший отзыв о книге в рамках конкурса, организованного порталом NashGorod.ru совместно с сетью магазинов «Читай-город». Тюменцы активно включились в битву за сертификат на 3000 рублей. Кто же в итоге его получит?
Сегодня важный день для многих книголюбов. Ведь именно 21 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь» покупателей в магазине «Читай-город» ждет скидка 30% на весь ассортимент книг*, а в интернет-магазине будет действовать праздничная скидка 20%**.
А несколько счастливчиков смогут пополнить свои книжные шкафы совершенно бесплатно. Речь, конечно же, о призерах творческого конкурса «А что читаете вы?». Для начала хотим поблагодарить всех участников, ведь вместе мы доказали, что любовь к книгам не угасла в тюменцах! В дальнейшем NashGorod.ru постарается чаще проводить конкурсы подобного формата, следите за нашими новостями!
18 творческих тюменцев решились выставить на суд интернет-пользователей свои отзывы о любимых или недавно прочитанных книгах. И теперь уже сами участники конкурса могут смело заявлять, что их читательская аудитория исчисляется тысячами: материал с отзывами набрал около 12,5 тысяч просмотров. Что касается голосования за лучший отзыв, то тут страсти разыгрались не на шутку. Наиболее активные пользователи привлекали всех своих знакомых, используя, в том числе, социальные сети. Голосование завершилось 20 апреля в 23.00, и на этот момент список лидеров выглядел так:
Таким образом, главный приз достается 22-летней Дарье, чей отзыв на книгу «Манюня» очаровал многих пользователей. Сертификаты номиналом в 1000 рублей получат 33-летний Александр и пользователь Reflexxx.
Специфика любого интернет-голосования такова, что побеждают, как правило, самые активные. Редакция NashGorod.ru и представители «Читай-город» согласны не со всеми результатами, поэтому решено учредить еще два специальных приза. Сертификаты на 500 рублей получат 24-летняя Александра и Екатерина, написавшая отзыв про книгу «Идиот». Именно эти работы, по мнению представителей двух компаний, также заслуживают отдельного внимания.
25 апреля представители редакции свяжутся со всеми призерами и расскажут, где и когда забрать сертификаты.
Поздравляем всех призеров конкурса! Читайте больше!
Партнер конкурса:
Сеть книжных магазинов «Читай-город»
книги на любой вкус, возраст и кошелек, канцелярские товары, хобби-товары, сувениры
Адреса в Тюмени:
ул. Малыгина, 4
ул. Республики, 49
ул. Тульская, 4/1
ул. М. Горького, 70 (ТРЦ «Гудвин»)
ул. Пермякова, 50 Б (ТРЦ «Солнечный»)
ул. Максима Горького, 70 (ТРЦ «Гудвин»)
ул. Червишевский тракт, 23 (ТЦ «Континент»)
ул. Мельникайте, 126 (ТЦ «Тюменский»)
ул. Ямская, 122
*Все подробности на сайте
**общество с ограниченной ответственностью «Новый Книжный Центр», ОГРН 1027700282763, адрес: 127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр. 27.
*** данное условие действительно, если количество участников конкурса превысит 10 человек
Организатор конкурса: Структурное подразделение ООО «ФМИ» в г. Тюмень. ОГРН 1167746565832. Фактический адрес: 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д. 160. Период проведения конкурса 14.04.2017–21.04.17. Место проведения — новостная лента интернет-портала NashGorod.ru. Комментарии на конкурс принимаются до 23 ч 18.04.17. Победитель определяется путем голосования. Старт голосования — 19.04.17. Окончание голосования- 23 ч 20.04.17. Объявление победителей — 21.04.2017. Призовой фонд: Сертификат на сумму 3 000 руб. на покупку в сети магазинов «Читай-город». Два сертификата на сумму 1 000 руб. на покупку в сети магазинов «Читай-город» (данное условие действительно, если количество участников конкурса превысит 10 чел.). Сертификат будет вручаться в редакции NashGorod.ru в период 22.04.17–22.05.17. В случае неявки победителя сертификат переходит в призовой фонд NashGorod.ru. Совершая действия, предусмотренные конкурсом, участник соглашается с условиями конкурса. Все условия проведения конкурса, о призовом фонде, о порядке и месте получения призов, информацию об организаторе конкурса, источнике ее получения, сроках конкурса, подробные условия конкурса, порядка его проведения узнавайте по тел.: (3452) 500–086. Подарочные сертификаты могут быть использованы во всех магазинах сети «Читай Город», расположенных в г. Тюмень и в интернет-магазине * (* -общество с ограниченной ответственностью «Новый Книжный Центр», ОГРН 1027700282763, адрес: 127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр. 27).