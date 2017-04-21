Страсти по сертификатам: кто же получит 3000 рублей на новые книги?

Организатор конкурса: Структурное подразделение ООО «ФМИ» в г. Тюмень. ОГРН 1167746565832. Фактический адрес: 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д. 160. Период проведения конкурса 14.04.2017–21.04.17. Место проведения — новостная лента интернет-портала NashGorod.ru. Комментарии на конкурс принимаются до 23 ч 18.04.17. Победитель определяется путем голосования. Старт голосования — 19.04.17. Окончание голосования- 23 ч 20.04.17. Объявление победителей — 21.04.2017. Призовой фонд: Сертификат на сумму 3 000 руб. на покупку в сети магазинов «Читай-город». Два сертификата на сумму 1 000 руб. на покупку в сети магазинов «Читай-город» (данное условие действительно, если количество участников конкурса превысит 10 чел.). Сертификат будет вручаться в редакции NashGorod.ru в период 22.04.17–22.05.17. В случае неявки победителя сертификат переходит в призовой фонд NashGorod.ru. Совершая действия, предусмотренные конкурсом, участник соглашается с условиями конкурса. Все условия проведения конкурса, о призовом фонде, о порядке и месте получения призов, информацию об организаторе конкурса, источнике ее получения, сроках конкурса, подробные условия конкурса, порядка его проведения узнавайте по тел.: (3452) 500–086. Подарочные сертификаты могут быть использованы во всех магазинах сети «Читай Город», расположенных в г. Тюмень и в интернет-магазине * (* -общество с ограниченной ответственностью «Новый Книжный Центр», ОГРН 1027700282763, адрес: 127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр. 27).