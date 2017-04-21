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Сергей Лазарев проведет более двух часов с тюменскими зрителями

21 апреля 2017, 15:18
Популярный российский исполнитель, триумфатор «Евровидения — 2016» Сергей Лазарев покажет свое грандиозное шоу «THE BEST» в Тюменской филармонии. Концерт состоится 24 апреля.
Сюжет
Тюмень

Выступление пройдет в рамках большого тура «THE BEST». Зрителей ждет масса сюрпризов: яркие спецэффекты, театрализованные декорации, потрясающие 3D-инсталляции, световое шоу, оригинальные костюмы, любимые хиты, живой звук и невероятная энергетика артиста.

Концертная программа длится более двух часов и включает в себя лучшие песни Сергея Лазарева на русском и на английском языках. Зрители услышат главные хиты, которые принесли певцу всенародную любовь и признание, — «В самое сердце», «7 цифр», «Даже если ты уйдешь», «Вспоминай», «Это все она», «Нереальная любовь» «Moscow to California», «Lazerboy» и другие.

Украшением программы станет песня-триумфатор «EUROVISION 2016» «You are the only one», с которой Сергей Лазарев стал победителем зрительского голосования.

«Я готовился к этому шоу полгода. Здесь я выступаю не только как артист, но и как режиссер. Я самокритичный человек и обычно остаюсь недовольным чем-либо. Но в этой программе „THE BEST“ я уверен на все сто процентов, и я безумно счастлив, что cмогу представить ее в вашем городе», — поделился Сергей Лазарев.

Критики и искушенная публика не скрывали своих восторгов, а журналисты и вовсе назвали шоу одним из самых ярких в российском шоу-бизнесе. Как подтверждение певец стал номинантом престижной премии «Муз-ТВ 2016» в номинации «Лучшее концертное шоу года».

#Новости#Музыка#Концерты#Тюмень#Инна#Культура
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