Сергей Лазарев проведет более двух часов с тюменскими зрителями

«Я готовился к этому шоу полгода. Здесь я выступаю не только как артист, но и как режиссер. Я самокритичный человек и обычно остаюсь недовольным чем-либо. Но в этой программе „THE BEST“ я уверен на все сто процентов, и я безумно счастлив, что cмогу представить ее в вашем городе», — поделился Сергей Лазарев.