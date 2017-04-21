Пожароопасный сезон в Тюменской области объявлен открытым

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский рассказал, что на сегодняшний день лесных пожаров в регионе не зафиксировано. «Вместе с тем, несмотря на полный запрет выжиганий, на землях иных категорий зафиксировано 10 возгораний на общей площади 1870 га. Лесопожарная техника, оборудование, средства пожаротушения и связи готовы к работе в полном объеме, при повышении класса пожарной опасности переводятся в режим повышенной готовности. Общее количество сил и средств, которые могут быть привлечены для тушения пожаров, составляет 3 248 человек, более 1168 единиц пожарной техники», — отметил он.