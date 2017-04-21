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Пожароопасный сезон в Тюменской области объявлен открытым

21 апреля 2017, 10:06
С 21 апреля в Тюменской области начался пожароопасный сезон. Через неделю в регионе будет введен особый противопожарный режим, запрещающий жителям посещать леса.

Как сообщили участники заседания оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, которое провел губернатор Владимир Якушев, на большей территории области установлен второй класс опасности. По Тобольскому и Уватскому районам класс отсутствует — там еще не сошел снежный покров.

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский рассказал, что на сегодняшний день лесных пожаров в регионе не зафиксировано. «Вместе с тем, несмотря на полный запрет выжиганий, на землях иных категорий зафиксировано 10 возгораний на общей площади 1870 га. Лесопожарная техника, оборудование, средства пожаротушения и связи готовы к работе в полном объеме, при повышении класса пожарной опасности переводятся в режим повышенной готовности. Общее количество сил и средств, которые могут быть привлечены для тушения пожаров, составляет 3 248 человек, более 1168 единиц пожарной техники», — отметил он.

Заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов подчеркнул, что с 2017 года выжигание сухой травы и пожнивных остатков на землях сельскохозназначения запрещено на федеральном уровне. Все руководители сельскохозяйственных организаций предупреждены об ответственности под «роспись». Более 500 управленцев знают, что любое нарушение приведет к полному отказу от государственной поддержки.

Члены штаба предложили разбить охотничий сезон на два периода по территориям. Такая система уже продемонстрировала свою эффективность, поскольку позволяет сконцентрировать силы в зонах риска. Заместитель начальника регионального госохотуправления Алексей Охрименко уточнил, что по предварительным прогнозам в этом году будет выдано больше десяти тысяч разрешений на охоту. Каждому охотнику при получении вручают памятку, он несет личную ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в лесах.

Мобилизовать силы в преддверии пожароопасного сезона призвал губернатор и силовые структуры. В частности, участковым рекомендовано контролировать проведение жителями весенней уборки на приусадебных участках.

Кроме того, в области будет сформирована карта постов ГИБДД на въездах в леса с указанием зоны их ответственности. Особое внимание будет уделено праздничным дням, информируют в департаменте лесного комплекса.

Удобным помощником в борьбе с пожарами может стать бесплатное мобильное приложение «Берегите лес». Оно позволяет оперативно сообщить о любом обнаруженном нарушении в лесах с помощью звонка на бесплатную линию, смс-сообщения, направления фото места происшествия с его координатами.

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